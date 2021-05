Autrefois économiste préféré de Tech, maintenant une épine dans son côté

Et il est dur avec les économistes, y compris lui-même, pour avoir longtemps fourni la couverture intellectuelle des politiques de non-intervention et des décisions de justice qui ont conduit à ce qu’il appelle «l’effondrement de la concurrence» dans la technologie et d’autres industries.

Aujourd’hui, M. Romer, 65 ans, demeure un partisan de la science et de la technologie en tant que moteurs du progrès. Mais il est également devenu un féroce critique des plus grandes entreprises de l’industrie de la technologie, affirmant qu’elles étouffent le flux de nouvelles idées. Il a défendu de nouvelles taxes d’État sur les publicités numériques vendues par des entreprises comme Facebook et Google, une idée que le Maryland a adoptée cette année.

L’appel actuel de M. Romer à l’activisme gouvernemental, a-t-il dit, reflète «un changement profond dans ma façon de penser» ces dernières années. Cela s’inscrit également dans une réévaluation plus large de l’industrie de la technologie et de la réglementation gouvernementale parmi d’éminents économistes.

Ils voient les marchés – recherche, réseaux sociaux, publicité en ligne, commerce électronique – ne pas se comporter selon la théorie du marché libre. Le monopole ou l’oligopole semble être à l’ordre du jour.

La montée incessante des géants du numérique, disent-ils, nécessite une nouvelle réflexion et de nouvelles règles. Certains étaient membres de l’administration Obama, technophile. Dans les témoignages du Congrès et les rapports de recherche, ils apportent des idées et de la crédibilité aux décideurs politiques qui veulent maîtriser les grandes entreprises technologiques.

Leurs recommandations politiques varient. Ils comprennent une application plus stricte, donnant aux gens plus de contrôle sur leurs données et une nouvelle législation. De nombreux économistes soutiennent le projet de loi présenté cette année par la sénatrice Amy Klobuchar, démocrate du Minnesota, qui resserrerait les freins aux fusions. Le projet de loi «annulerait effectivement un certain nombre d’affaires défectueuses de la Cour suprême en faveur des accusés», a écrit Carl Shapiro, économiste à l’Université de Californie à Berkeley et membre du Council of Economic Advisers de l’administration Obama. une présentation récente à l’American Bar Association.

Certains économistes, notamment Jason Furman, professeur à Harvard, président du Council of Economic Advisers de l’administration Obama et conseiller du gouvernement britannique sur les marchés numériques, recommandent une nouvelle autorité de régulation pour appliquer un code de conduite aux grandes entreprises technologiques qui comprendrait un accès équitable à leurs plates-formes pour les concurrents, des normes techniques ouvertes et la mobilité des données.