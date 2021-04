Quatre chevaux sauvages rares d’Asie centrale, dont la race était autrefois proche de l’extinction, errent maintenant dans une prairie surplombant Prague alors que le zoo de la ville élargit un programme d’élevage qui vise à reconstruire leur nombre dans les steppes d’Asie. Le zoo de Prague a relâché quatre chevaux de Przewalski sur une plaine de 20 hectares (50 acres) qui fournit un terrain de reproduction pour les animaux petits et trapus tandis que le zoo reconstruit ses écuries permanentes et son enclos. Les chevaux, qui pèsent entre 250 et 360 kilogrammes (550 à 795 livres) – à un moment donné, étaient éteints à l’état sauvage mais habitent maintenant des sites de réintroduction en Mongolie, en Chine et au Kazakhstan.

« L’ensemble de ce projet vise à recréer ici un environnement de steppe avec sa faune et sa flore d’origine avec l’aide des chevaux », a déclaré jeudi le directeur du zoo de Prague, Miroslav Bobek, alors que les quatre juments broutaient la ville en arrière-plan.

Le zoo de Prague a d’abord relocalisé quatre juments nommées Khamiina, Xicara, Lana et Gruhne, les choisissant pour assurer la plus grande diversité génétique possible pour la reproduction future. Le zoo introduira plus tard un étalon.

Le zoo en 1959 a été chargé de gérer le stud-book international de l’espèce, qui variait autrefois dans toute l’Europe et l’Asie. L’institution a été un chef de file dans la réintroduction des animaux dans la nature.

Leur première expédition a eu lieu en 1988. Entre 2011 et 2015, le zoo a réintroduit 18 juments et un étalon dans des troupeaux sauvages de la réserve de Khomyn Tal et du parc national de Gobi B en Mongolie.

Alors que les visiteurs sont encouragés à ne pas nourrir les animaux, les responsables du zoo ont construit trois points de vue sur des terres auparavant inutilisées en attendant la fin de la pandémie pour recommencer à renvoyer les chevaux dans leur habitat naturel en Asie.

« Nous avons dû annuler le transport des chevaux vers l’ouest de la Mongolie l’année dernière et ce sera la même chose cette année », a déclaré Bobek. « Cependant, nous utilisons ce temps pour préparer un projet de réintroduction des chevaux de Przewalski au parties orientales de la Mongolie. «

