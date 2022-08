Autrefois considéré comme un désert “inutile”, le Triangle de Palliser a longtemps été le grenier à blé du Canada

CBC Alberta et Saskatchewan ont fait équipe pour une série sur le temps et les changements climatiques dans les Prairies. La météorologue Christy Climenhaga apportera sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne. Dans le cadre de la série, nous avons demandé aux auditeurs de CBC News leurs idées d’articles qui les intéressaient. L’histoire et l’avenir du triangle de Palliser ont été l’une des histoires les plus demandées.

Assis au sommet de sa monture fatiguée, le capitaine John Palliser regardait vers l’est à travers ce qui serait un jour connu comme le grenier à blé du Canada.

La région du sud des Prairies est la terre traditionnelle de la Confédération des Pieds-Noirs, y compris la tribu des Blood dans le sud de l’Alberta.

Ce que le gentleman irlandais devenu chef d’expédition a vu dans la région, connue pour la chasse au bison, était tout sauf prometteur.

« La chaleur était très forte en parcourant des kilomètres de sable brûlant », déclarait Palliser dans un rapport de 1862 qui évaluait l’avenir de l’agriculture et de la colonisation de l’Ouest canadien.

Ses voyages ont été commandés par le gouvernement britannique, et son rapport aurait des répercussions sur la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique dans le sud des Prairies.

Une entrée de journal dans Les papiers Palliser rapport daté du 24 juillet 1858, décrit la région comme étant flanquée par “les anciennes terres forestières et le véritable district des prairies” avec du bois et “une bonne terre à des fins agricoles” et des “pâturages supérieurs”.

Le Triangle de Palliser s’étend de l’Alberta au Manitoba avec la grande majorité des terres en Saskatchewan. (Radio-Canada)

“Au sud, il n’y a pas de bois, le sol est sablonneux, avec peu ou pas de mélange ou de matière terreuse et le pâturage est de qualité inférieure.”

Une grande partie du pays aride était “occupée par des étendues de sable meuble, qui est constamment en mouvement devant les vents dominants”.

Entouré de collines de sable – “qui avaient été pratiquement infranchissables pour les charrettes et terriblement sévères pour les chevaux” – Palliser a déclaré que la terre autour de lui serait “pour toujours relativement inutile”.

Il parlait de l’étendue des prairies du sud-est de l’Alberta, du sud de la Saskatchewan et de l’extrême sud-ouest du Manitoba, aujourd’hui connue sous le nom de Triangle de Palliser.

Pas exactement une critique élogieuse.

Le capitaine John Palliser, photographié ici sur une photo de 1870, a dirigé une expédition pour explorer l’Ouest canadien. (Archives Glenbow)

Alors pourquoi le Triangle de Palliser était-il considéré comme pauvre pour l’agriculture et qu’en est-il de son avenir avec le changement climatique en cours ?

Pour mieux comprendre, il faut prendre du recul et regarder la région à la fin du 19e siècle.

Un paysage différent

Stephen Wolfe, un chercheur scientifique de la Commission géologique du Canada, qui fait partie de Ressources naturelles Canada, a reconstitué le paysage que Palliser aurait rencontré lors de son expédition de 1857-1860.

L’expédition de Palliser dans les Prairies s’est déroulée pendant une période de sécheresse, dit Wolfe, mais la sécheresse n’était pas le seul élément qui a façonné ses observations.

Selon Wolfe, le chemin emprunté par Palliser n’incluait pas tout le sud des Prairies.

L’enquête de Palliser a également été influencée par le voyage à travers les Elbow Sand Hills en Saskatchewan et les Middle Sand Hills en Alberta, un paysage de «région désertique centrale» qui avait l’air très différent à cette époque.

“Les dunes de sable étaient beaucoup plus actives qu’elles ne le sont aujourd’hui”, explique Wolfe.

“Ils étaient plus actifs qu’ils ne l’étaient même pendant les Dirty ’30s.”

Les années 1930 tirent leur nom tristement célèbre en partie des tempêtes de poussière qui ont ravagé le paysage des Prairies en raison des conditions de sécheresse et des pratiques agricoles de l’époque.

Et bien que nous ayons encore des dunes de sable en Alberta et en Saskatchewan, dit Wolfe, remontant aux années 1700, la région aurait comporté des zones de sable et des dunes plus ouvertes et plus étendues.

“Nous pouvons littéralement voir des empreintes fossiles d’anciennes dunes de sable dans les prairies et nous pouvons dire qu’il s’agissait de dunes désertiques qui se sont ensuite transformées en dunes que nous voyons aujourd’hui”, dit-il.

Wolfe dit qu’aujourd’hui, les dunes ont été largement stabilisées par la végétation.

“Il n’y a pas de dunes de type désertique au Canada aujourd’hui. Il y a toutes ces dunes paraboliques végétalisées, mais les dunes que nous avons datées étaient des dunes désertiques.”

Comment « des kilomètres de sable brûlant » ont transformé le grenier à blé des Prairies canadiennes Le triangle de Palliser, autrefois quasi-désertique mais qui abrite désormais de vastes étendues de cultures et de bétail, a connu des changements spectaculaires au cours des deux derniers siècles – et pourrait connaître davantage de transitions à mesure que notre climat change.

Alors pourquoi est-ce si sablonneux ?

Il y a un certain nombre de raisons pour les dunes du désert du passé, a déclaré Wolfe.

Les dunes de sable des prairies canadiennes sont le résultat de la fonte des glaces glaciaires il y a des milliers d’années, et ces champs de dunes actives ont diminué avec le réchauffement climatique, bien que lentement.

Wolfe dit que jusqu’aux années 1700, ces dunes étaient en fait actives parce qu’il faisait froid et sec : une saison de croissance raccourcie et moins d’humidité.

“Le paysage ne change pas immédiatement, cela prend du temps, tout comme il faut du temps pour faire fondre un glacier. Il faut du temps pour stabiliser les dunes de sable, et il a fallu du temps pour végétaliser les prairies pour transformer ces dunes.”

Les Great Sand Hills en Saskatchewan présentent des dunes stabilisées par la végétation et le sable ouvert. (Ryan Wunsch)

La région est la terre traditionnelle de la Confédération des Pieds-Noirs et était parfois appelée la Nation des Pieds-Noirs. Son paysage aride à la fin du 19e siècle était utile pour la chasse au bison, ce qui, selon Wolfe, maintenait les dunes actives.

“Ce [Elbow Sand Hills] a été largement utilisé par les peuples autochtones pour rassembler les bisons dans les dunes afin de les encercler », dit-il.

“Les bisons piétinaient les dunes, cela signifiait qu’il y avait beaucoup de perturbations.”

Aujourd’hui, Wolfe dit que la plupart des zones de collines de sable sont utilisées comme agriculture des terres arides pour le pâturage du bétail avec une population de bétail plus faible sur les terres.

Selon Wolfe, le niveau d’activité des dunes de sable a été réduit de 100 fois, voire de 1 000 fois par rapport à ce qu’il était pendant sa période maximale.

“Nous assistons littéralement à l’extinction des collines de sable, des dunes actives dans les prairies maintenant.”

Les documents de l’expédition Palliser 1857-1860 contenaient des observations du capitaine John Palliser qui a dirigé une expédition à travers ce qui est aujourd’hui l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. (Archives Internet)

Collines de sable aujourd’hui

L’activité des collines de sable est peut-être en déclin, mais elles n’ont pas disparu et elles ne sont pas aussi inutiles que Palliser aurait pu le penser.

Erin McKnight et sa famille élèvent du bétail sur le côté est des Great Sand Hills de la Saskatchewan, et ce depuis près de 30 ans.

“C’est un terrain très accidenté dans certaines régions. Les collines de sable, certaines sont vraiment agréables et vallonnées. Et puis certaines d’entre elles sont ce que nous appelons des terrains accidentés ou accidentés”, explique McKnight.

McKnight dit que certaines collines mesurent jusqu’à 10 mètres de haut, sont couvertes de sauge et d’herbes et regorgent d’animaux sauvages. Et des dunes de sable pur sont également dispersées dans la région. Bien qu’ils ne puissent pas cultiver sur les collines de sable, ils ont pu élever environ 550 têtes de bétail.

La famille McKnight exploite un ranch sur les Great Sand Hills en Saskatchewan depuis près de 30 ans. (Erin McKnight)

Elle dit qu’il peut y avoir des défis avec la région. Cela peut être difficile pour l’équipement et il faut plus de temps pour déplacer le bétail, et bien sûr les niveaux d’humidité sont bas.

“C’est sec ici. C’est du sable sous nous. Donc, nos herbes sont différentes de ce qu’elles sont dans différentes régions de la province.”

Elle dit qu’avec ces herbes, ils ne peuvent pas garder autant de bétail sur la terre qu’ils le pourraient dans d’autres régions, mais elle ajoute que c’est durable, ce qui peut avoir beaucoup à voir avec la technologie actuelle.

En raison de ces défis, McKnight dit qu’elle ne blâme pas Palliser pour son évaluation, affirmant que cela aurait ressemblé à un endroit désolé et sec sans eau en vue. Mais aujourd’hui, elle et sa famille sont heureuses d’avoir un ranch sur les collines.

“Je pense que l’élevage en ranch convient parfaitement aux dunes de sable parce que vous obtenez [to be] gardiens de la terre et des animaux qui continuent à manger ces herbes et l’herbe se régénère.”

Un paysage du triangle de Palliser reviendra-t-il ?

Wolfe dit que les progrès des pratiques agricoles signifient qu’une situation sale des années 30 est moins probable maintenant.

“Le paysage que nous voyons dans les Prairies aujourd’hui n’est pas le même qu’il était dans le passé parce que nous l’avons géré différemment. Nous supprimons le feu, nous n’avons pas de bison là-bas.”

Et bien que nous sachions maintenant que les prairies du sud sont loin d’être les terres « inutiles » décrites par Palliser, Wolfe dit que l’évaluation de Palliser lui convenait à l’époque.

Stephen Wolfe étudie l’histoire de l’activité des dunes de sable au Canada. (Stephen Wolfe)

“La leçon apprise est que nous pouvons changer. C’était froid et sec, chaud et sec fera la même chose.”

Wolfe dit qu’il faut moins de temps pour activer les dunes que pour les stabiliser, et avec le changement climatique et le risque accru de sécheresse, il y a une chance que les dunes redeviennent plus actives.

“Avec une augmentation de la température et une diminution des précipitations, nous verrions probablement d’abord que les effets de la stabilisation des dunes prendraient fin”, déclare Wolfe.

Wolfe ajoute que si les conditions de sécheresse deviennent plus longues et plus graves que celles observées dans les temps historiques, nous devrions nous attendre à une expansion des zones actives qui pourrait revenir dans la mesure où Palliser l’a vue.

“C’est tout un équilibre entre être actif et être trop actif, ils ne sont certainement pas trop actifs en ce moment.”

Et Wolfe dit que l’équilibre est important en raison de l’écosystème fourni par les champs de dunes.

“Il existe, en fait, de nombreuses espèces désormais en voie de disparition qui dépendent des dunes. Des animaux et des plantes. Et donc, vous savez, ce n’est pas une mauvaise chose que nous ayons des dunes actives.”

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.