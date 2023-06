Autrefois affamés par la guerre, des millions d’Éthiopiens ont à nouveau faim alors que les États-Unis et l’ONU suspendent leur aide après un vol massif

Prêtre chrétien orthodoxe, Tesfa Kiros Meresfa mendie de porte en porte de la nourriture avec d’innombrables autres personnes qui se remettent d’une guerre de deux ans dans le nord de l’Éthiopie qui a affamé son peuple. À sa grande consternation, les céréales et l’huile nécessaires de toute urgence ont de nouveau disparu pour des millions de personnes prises dans une impasse entre le gouvernement éthiopien, les États-Unis et les Nations Unies au sujet de ce que les responsables américains disent être le plus grand vol d’aide alimentaire jamais enregistré.

« Je n’ai pas de mots pour décrire notre souffrance », a déclaré Tesfa.

Alors que les États-Unis et l’ONU exigent que le gouvernement éthiopien cède son contrôle sur le vaste système d’acheminement de l’aide qui soutient un sixième de la population du pays, ils ont pris la décision dramatique de suspendre leur aide alimentaire au deuxième pays le plus peuplé d’Afrique jusqu’à ce qu’ils puissent être sûrs il ne sera pas volé par des officiels et des combattants éthiopiens.

Près de trois mois se sont écoulés depuis la suspension de l’aide dans certaines parties du pays, et des rapports font état des premiers décès dus à la famine pendant la pause. Au plus tôt, l’aide à la région du nord du Tigré reviendra en juillet, selon les États-Unis et l’ONU, et au reste du pays à un moment donné par la suite, lorsque les réformes de la distribution de l’aide le permettront.

Tesfa, qui vit dans une école avec des centaines d’autres personnes déplacées par la guerre du Tigré, a ri lorsqu’on lui a demandé combien de repas il mangeait par jour. « La question est une blague », a-t-il déclaré. « Nous nous couchons souvent sans manger. »

Dans des entretiens avec l’Associated Press, qui a d’abord signalé le vol massif d’aide alimentaire, des responsables d’agences d’aide américaines et onusiennes, d’organisations humanitaires et de diplomates ont présenté de nouvelles conclusions sur le détournement de l’aide à l’échelle nationale vers les unités militaires et les marchés. Cela comprenait des allégations selon lesquelles certains hauts responsables éthiopiens étaient largement impliqués.

La découverte en mars d’une quantité suffisante d’aide alimentaire volée pour nourrir 134 000 personnes pendant un mois dans une seule ville du Tigré n’est qu’un aperçu de l’ampleur du vol que les États-Unis, le plus grand donateur humanitaire d’Éthiopie, tentent de saisir. La nourriture destinée aux familles nécessiteuses était plutôt vendue sur les marchés ou empilée dans des moulins à farine commerciaux, toujours marqués du drapeau américain.

Les implications pour les États-Unis sont mondiales. Prouver qu’il peut détecter et arrêter le vol de l’aide payée par les contribuables américains est vital à un moment où l’administration Biden se bat pour maintenir le soutien public à l’aide à l’Ukraine en proie à la corruption.

Lors d’une réunion privée la semaine dernière en Éthiopie, des responsables américains de l’aide ont déclaré à leurs partenaires internationaux qu’il pourrait s’agir du plus grand détournement d’aide alimentaire jamais réalisé dans un pays, ont déclaré des travailleurs humanitaires. Dans une interview avec l’AP, un haut responsable de l’Agence américaine pour le développement international a déclaré que la quantité exacte d’aide alimentaire volée pourrait ne jamais être connue.

Des fournitures médicales données ont également été volées, selon un diplomate occidental et responsable de l’ONU qui, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement.

L’USAID accordant au gouvernement éthiopien 1,8 milliard de dollars d’aide humanitaire depuis 2022, un retard dans la fourniture de l’aide alimentaire provoque une douleur généralisée. Des millions de personnes ont souffert de la faim pendant la guerre tandis que les stocks de nourriture ont été pillés, brûlés et retenus par les combattants, et les enquêteurs de l’ONU ont mis en garde contre d’éventuels crimes de guerre liés à la famine.

Maintenant, la faim est attribuée à la corruption.

Les conclusions préliminaires publiées ce mois-ci par les autorités régionales du Tigré ont déclaré avoir suivi le vol de plus de 7 000 tonnes métriques de blé donné – soit 15 millions de livres – dans leur région, prises par les autorités fédérales et régionales et d’autres. Les résultats ne précisent pas la période. D’autres régions n’ont pas encore déclaré de montants.

Le gouvernement éthiopien rejette comme une « propagande » nuisible la suggestion selon laquelle il porte la responsabilité principale de la disparition de l’aide au Tigré et dans d’autres régions, mais il a accepté une enquête conjointe avec les États-Unis tandis que le Programme alimentaire mondial de l’ONU mène une enquête distincte.

La façon dont les responsables occidentaux de l’aide « se distancient des accusations en liant le prétendu problème uniquement aux institutions et procédures gouvernementales est absolument inacceptable et très contraire à la réalité sur le terrain », a déclaré le porte-parole du gouvernement Legesse Tulu aux journalistes au début du mois. Lui et d’autres porte-parole du gouvernement n’ont pas immédiatement répondu aux messages de l’AP.

Les travailleurs humanitaires affirment que les agences humanitaires tolèrent depuis longtemps un certain degré de corruption de la part des responsables gouvernementaux. La fourniture d’aide en Éthiopie a été fortement politisée pendant des décennies, y compris pendant la famine dévastatrice des années 1980, lorsque le régime alors communiste a bloqué l’aide aux zones contrôlées par des groupes rebelles.

Le haut responsable de l’USAID a déclaré à l’AP que le dernier vol d’aide alimentaire des États-Unis et de l’ONU comprenait la manipulation des listes de bénéficiaires que le gouvernement éthiopien a insisté pour contrôler, le pillage par le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré et les forces de l’Érythrée voisine, et le détournement d’énormes quantités de blé données à des minoteries commerciales dans au moins 63 sites.

Un ancien responsable du Tigré a déclaré que les employés du gouvernement gonflaient souvent le nombre de bénéficiaires et prenaient le grain supplémentaire pour eux-mêmes, une pratique que deux responsables d’organisations internationales travaillant en Éthiopie ont qualifiée de répandue ailleurs dans le pays.

De nombreux responsables ont accusé le PAM de simplement déposer des rations au milieu des villes, où une grande partie de l’aide a été pillée par les forces érythréennes.

Il y avait également des signes que des personnes que le responsable de l’USAID a décrites uniquement comme des « acteurs du marché » forçaient des familles affamées à rendre l’aide alimentaire qu’elles recevaient – ce que le PAM soupçonne également.

En Éthiopie, qui a une histoire de faim mortelle, « zéro » des 6 millions d’habitants du Tigré a reçu une aide alimentaire en mai après la pause des dons des États-Unis et de l’ONU, selon un mémo de l’ONU consulté par l’AP. C’est sans précédent, dit-il.

Alors que 20 millions de personnes en Éthiopie dépendent de cette aide, ainsi que plus de 800 000 réfugiés de Somalie et d’ailleurs, des groupes humanitaires indépendants préviennent que même une résolution rapide du conflit pourrait voir de nombreuses personnes mourir de faim.

Dans les premiers commentaires publics approfondis de l’agence alimentaire des Nations Unies, le directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Est, Michael Dunford, a reconnu d’éventuelles « lacunes » dans son suivi de la distribution de l’aide.

« Nous acceptons que nous aurions pu faire mieux », a-t-il déclaré à l’AP cette semaine. Mais jusqu’à présent, a déclaré Dunford, « c’est surtout le gouvernement éthiopien qui gérait » le processus.

Pour la part de l’USAID, le haut responsable de l’agence a cité une série de raisons pour lesquelles les responsables américains n’ont pas compris l’ampleur du vol de l’aide pendant si longtemps. La guerre a bloqué l’accès terrestre de l’agence à la région du Tigré pendant 20 mois. Ailleurs dans le pays, les restrictions liées au COVID et les problèmes de sécurité ont limité la surveillance de l’USAID, a déclaré le responsable.

Certains législateurs républicains et démocrates ont déclaré que la rare suspension de l’aide à l’échelle nationale montrait que l’USAID prenait le vol de l’aide américaine avec le sérieux approprié. Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par la surveillance de l’USAID, un haut responsable démocrate, le sénateur Chris Coons du Delaware, a déclaré : « Je suis préoccupé par la manière dont l’armée et le gouvernement éthiopiens ont pu systématiquement détourner de la nourriture destinée aux Éthiopiens affamés.

Les responsables américains et onusiens ont déclaré qu’ils s’efforçaient de limiter – ou de mettre fin – au rôle des responsables du gouvernement éthiopien dans le système d’aide.

« Nous reprenons tout le contrôle sur les matières premières », a déclaré Dunford. « L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis le moment où nous recevons la nourriture dans le pays jusqu’au moment où elle est entre les mains des bénéficiaires. » Les plans incluent la distribution par des tiers, la surveillance par des tiers en temps réel et l’enregistrement biométrique des bénéficiaires, a-t-il déclaré.

Le gouvernement américain souhaite que le gouvernement éthiopien se retire de la compilation des listes de bénéficiaires et du transport, de l’entreposage et de la distribution de l’aide, selon une note d’information des donateurs consultée par l’AP.

Le haut responsable de l’USAID a déclaré que le gouvernement éthiopien s’était engagé à coopérer sur les réformes, mais « nous n’avons pas encore vu les réformes spécifiques en place qui nous permettraient de reprendre l’aide ».

Les civils, encore une fois, souffrent.

La saison des récoltes en Éthiopie est terminée et la période de soudure approche. L’agence humanitaire de l’ONU a exprimé en privé des craintes de « famine massive » dans les régions reculées du Tigré, selon une évaluation réalisée en avril et vue par l’AP. Une autre évaluation en mai a cité des informations faisant état de 20 personnes mortes de faim à Samre, à une courte distance en voiture de la capitale du Tigré, Mekele.

Le principal hôpital du Tigré a signalé une augmentation de 28 % du nombre d’enfants admis pour malnutrition de mars à avril. À l’hôpital de la ville d’Axoum, l’augmentation était de 96 %.

« C’est une bonne journée si nous parvenons à manger un repas », a déclaré Berhane Haile, une autre des milliers de personnes déplacées par la guerre qui souffrent de la faim.

Knickmeyer a rapporté de Washington.

Ellen Knickmeyer et Cara Anna, l’Associated Press

