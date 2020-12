La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’économie américaine en forçant les restaurants et les magasins à fermer et en maintenant les Américains coincés chez eux. Mais la crise a également un impact moins visible sur l’activité.

Cela ralentit encore davantage la croissance démographique du pays.

Le nombre de résidents américains ne devrait augmenter que de 700000, soit 0,2%, cette année, le rythme le plus lent depuis 1918, lorsque la grippe espagnole et la Première Guerre mondiale se sont combinées pour réduire la population américaine, selon les estimations de Moody’s Analytics.

Une population en forte croissance est un moteur économique majeur, créant plus de consommateurs – dont les dépenses représentent 70% de l’économie – et une main-d’œuvre plus importante pour produire plus de biens et de services.

En revanche, la lenteur des gains démographiques «rend l’économie moins dynamique», déclare Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s. «Moins de personnes signifie moins de maisons (achetées), moins de voitures, moins de vacances.»

La pandémie freine de toute évidence la croissance démographique en tuant des Américains qui autrement consommeraient et produiraient des biens et des services. L’épidémie a causé près de 290 000 décès cette année et devrait entraîner près de 540 000 décès d’ici le 1er avril, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation.

Mais la crise amplifie également trois autres forces qui empêchent déjà une population en bonne santé de progresser – un taux de natalité plus bas, une mortalité croissante et une immigration réduite. En fait, l’augmentation annuelle de la population américaine a ralenti au cours de la dernière décennie, passant d’environ 2,2 millions, ou 0,7%, au début de cette période à environ 1,6 million, ou 0,5%, en 2019, selon les chiffres du recensement. L’année dernière a marqué le creux précédent des gains de population au cours du siècle dernier, selon la Federal Reserve Bank of St. Louis.

Les États-Unis ont généralement connu des augmentations démographiques plus fortes que les autres pays développés, qui ont souffert de taux de fécondité plus faibles et de sociétés vieillissantes. Mais la pandémie a eu un impact plus grave aux États-Unis, contribuant à réduire cet écart.

Au total, l’économie américaine devrait se contracter de 3,5% cette année à cause du COVID-19, estime Zandi, et il attribue environ un quart de point de pourcentage de cette baisse à la croissance démographique apathique.

Un examen plus approfondi de ce qui entrave l’augmentation de la population en bonne santé:

Plus de morts

Les 540 000 décès liés à la pandémie projetés d’ici avril prochain devraient avoir un impact significatif sur le taux de mortalité du pays. Le nombre de décès dans le pays est déjà passé de 2,7 millions en 2015 à 2,8 millions l’année dernière en raison du vieillissement de la population, selon David Kelly, stratège en chef de JPMorgan Funds. La crise des opioïdes a également été un facteur important, dit Zandi.

Cependant, Jonathan Millar, économiste en chef adjoint des États-Unis chez Barclays, note que la pandémie affecte principalement les personnes âgées à la retraite et qu’il est donc peu probable qu’elle ait un impact important sur la main-d’œuvre et la productivité.

Moins de naissances

Le nombre de bébés nés dans le pays a culminé à 4 millions en 2015 et a diminué chaque année depuis, atteignant 3,8 millions l’an dernier, dit Kelly. De nombreux milléniaux ont retardé le mariage et les enfants, en partie à cause des difficultés financières engendrées par la grande récession de 2007-09 et de la tendance à long terme des femmes à travailler plus longtemps, dit Zandi.

La pandémie est susceptible d’accélérer la tendance en générant une anxiété financière qui incite les gens à retarder la création d’une famille, disent Zandi et Kelly. La crise pourrait également affecter le taux de natalité à long terme en rendant plus difficile la rencontre des hommes et des femmes en raison des craintes de contagion et en tuant certains adultes en âge de procréer, dit Millar.

En raison de la pandémie, le taux de fertilité – le nombre moyen d’enfants qu’une femme a au cours de sa vie – devrait passer de 1,7 en 2020 à 1,6 enfant l’année prochaine, a déclaré le Congressional Budget Office dans un rapport de septembre. C’est en dessous du «taux de fécondité de remplacement» de 2,1 enfants par femme, ce qui garantit que la population reste stable, à l’exclusion des effets de l’immigration, selon le rapport.

Baisse de l’immigration

Le faible taux de fécondité impose un plus grand fardeau à l’immigration pour aider à stimuler la croissance démographique. Mais les restrictions du président Trump sur l’immigration légale et illégale ont réduit la migration nette dans le pays d’environ 1 million à un peu moins de 600000 l’année dernière, selon Kelly et Zandi.

La pandémie devrait encore réduire l’immigration nette à 250000 cette année, estime Zandi, en raison des interdictions de voyager de Trump en provenance d’Europe et de Chine liées au COVID-19 et de la diminution des mouvements volontaires de personnes dans le monde en raison de la crise.

Effet à long terme?

On ne sait pas dans quelle mesure les facteurs de suppression de la croissance démographique auront un impact à long terme sur l’économie. Un vaccin devrait être largement disponible aux États-Unis au printemps. En outre, les progrès de la médecine augmentent la longévité et le CBO note que l’espérance de vie devrait augmenter au cours des 30 prochaines années.

On estime que le taux de fécondité atteindra 1,9 enfant par femme d’ici 2028, selon CBO, bien qu’il soit toujours inférieur au taux de remplacement. Les couples étaient confinés à la maison pendant la pandémie et auraient peut-être eu plus de temps pour concevoir, augmentant peut-être les naissances l’année prochaine, déclare Bernard Baumohl, économiste mondial en chef du Groupe des perspectives économiques, bien qu’il reconnaisse que ce n’est que «de la spéculation».

Et le président élu Biden devrait en grande partie inverser la répression de l’immigration de Trump.

Pourtant, le CBO estime que la population américaine totalisera 374 millions d’habitants en 2046, 10 millions de moins que son estimation de 2018, au moins en partie à cause de la pandémie, selon le CBO et le Forum économique mondial.

