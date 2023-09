Autour du monde : Manchester United affronte Brighton, Milan Derby en Italie

Angleterre

Après une série de problèmes hors du terrain en début de saison, Manchester United doit se concentrer sur les résultats alors qu’il revient à l’action avec un match à domicile contre Brighton en Premier League. Les problèmes concernant Mason Greenwood, Antony et Jadon Sancho ont jeté une ombre sur les premières semaines d’une campagne qui a vu United perdre deux de ses quatre premiers matchs. Brighton a battu United à domicile et à l’extérieur la saison dernière, il existe donc un risque de nouveau revers pour le manager Erik ten Hag. Wolverhampton accueille Liverpool dès le coup d’envoi, tandis que le leader de la ligue et champion en titre Manchester City se rend à West Ham. Newcastle a perdu ses trois derniers matchs en championnat et accueille Brentford en fin de match.

Italie

La Serie A revient en force après la trêve internationale alors que le derby de Milan présente les seules équipes avec des départs parfaits. Le match à San Siro réunira également les meilleurs buteurs du championnat jusqu’à présent : l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez (cinq buts) et son homologue de l’AC Milan Olivier Giroud (quatre buts). C’est également le premier derby de Milan pour une multitude de nouveaux joueurs dans le championnat italien, comme l’Américain Christian Pulisic à Milan et l’international français Marcus Thuram à l’Inter – les deux joueurs ayant eu un grand impact lors des premiers tours. La Juventus, qui compte deux points de retard sur les leaders, reçoit la Lazio, qui a battu le champion en titre Naples avant la pause. Naples cherche à rebondir lors d’une visite au promu Gênes.

Espagne

Barcelone accueille le Real Betis dans le championnat espagnol après la trêve internationale et avec son match d’ouverture de la Ligue des champions dans trois jours. Barcelone a deux points de retard sur le leader espagnol, le Real Madrid, et peut prendre l’avantage avec une victoire sur le Betis de Manuel Pellegrini. Barcelone accueille Anvers mardi. L’Atletico Madrid disputera son premier match depuis plus de deux semaines lors de sa visite à Valence après que son dernier match ait été reporté en raison du mauvais temps. L’Athletic Bilbao accueille Cadix sans l’attaquant Nico Williams, blessé à un muscle alors qu’il jouait pour l’Espagne. Majorque est sans victoire jusqu’à présent cette saison après quatre matchs avant de se rendre au Celta Vigo de Rafa Benítez.

Allemagne

Le Borussia Dortmund est déjà sous pression en Bundesliga après avoir réalisé son pire début de championnat en 14 ans. L’équipe d’Edin Terzić ne compte que cinq points lors de ses trois premiers matches et affronte un autre match potentiellement difficile à Fribourg. Le capitaine italien Leonardo Bonucci pourrait faire ses débuts avec l’Union Berlin à Wolfsburg. Le défenseur de 36 ans devra empêcher Jonas Wind de Wolfsburg d’ajouter à ses cinq buts jusqu’à présent. Leipzig accueille Augsbourg, Stuttgart se rend à Mayence et Cologne accueille Hoffenheim. L’Eintracht Francfort se rend à Bochum en fin de match.

France

Lens a poussé le Paris Saint-Germain jusqu’au bout dans une course au titre de France très disputée la saison dernière et a terminé deuxième avec un point. La donne est cette fois différente et Lens est toujours à la recherche de sa première victoire de cette campagne. L’équipe nordiste occupe l’avant-dernière place et n’a récolté qu’un seul point sur les quatre premiers matches avant le match à domicile contre le promu Metz. Dans l’autre match, Rennes accueille Lille et le vainqueur de ce match pourra accéder à la deuxième place.

