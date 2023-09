Autour du monde : Everton accueille Arsenal, le Real Madrid accueille la Real Sociedad

Espagne:

Le Real Madrid accueille la Real Sociedad avec Jude Bellingham en tête du championnat espagnol avec cinq buts depuis que le milieu de terrain anglais de 20 ans a rejoint le club. Madrid sera toujours privé de Vinícius Júnior, blessé. Madrid ouvre mercredi sa phase de groupes de Ligue des Champions contre l’Union Berlin à domicile. Madrid a remporté les quatre matchs qu’il a disputés et est entré dans la ronde en tant que leader du championnat. L’attaquant japonais de la Sociedad, Takefusa Kubo, a marqué trois buts cette campagne. Le nouvel entraîneur de Villarreal, José « Pacheta » Martín, fait ses débuts à domicile contre Almeria après avoir remplacé Quique Setién, licencié. Séville accueille Las Palmas dont l’équipe a dû faire le voyage depuis les îles Canaries sur deux vols distincts après que le club a déclaré que 15 joueurs avaient raté le premier vol. Osasuna est à Getafe.

Angleterre:

Everton, qui devrait passer sous un nouveau propriétaire, a une chance de sortir de la zone de relégation de la Premier League lorsqu’il affrontera Arsenal, invaincu, à Goodison Park. Ce n’est pas une tâche facile. Les Gunners se sont ralliés pour battre Manchester United 3-1 lors de leur dernier match. Bournemouth accueille Chelsea en début de match, les deux clubs étant en difficulté jusqu’à présent cette saison.

Italie:

La Roma est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison et accueille Empoli, nouvellement promu, qui a perdu ses trois premiers matches en Serie A. La Roma n’a qu’un point. L’entraîneur de la Roma, José Mourinho, a confirmé que Romelu Lukaku et Paulo Dybala seraient tous deux titulaires, les deux attaquants jouant ensemble pour la première fois. Le promu Cagliari n’a également qu’un point et l’équipe de Claudio Ranieri accueille l’Udinese. Lecce, qui est étonnamment quatrième, peut revenir au niveau de la Juventus, deuxième, avec une victoire à Monza. L’Atalanta est à un point de Lecce et visite la Fiorentina. Frosinone accueille Sassuolo.

Allemagne:

Trois des quatre équipes engagées en Bundesliga n’ont pas encore gagné de match cette saison. Le Borussia Mönchengladbach joue à Darmstadt, dernière place, les deux équipes étant sans victoire. Heidenheim, qui n’a pas encore remporté de match de championnat, accueille le Werder Brême dans l’autre match de la journée.

France:

Monaco, invaincu, cherche à renforcer son avance avec une victoire au milieu de table de Lorient. Monaco a marqué librement jusqu’à présent cette saison sous la direction de l’entraîneur Adi Hütter, avec 13 buts lors des quatre premiers matches. Marseille est également invaincu et peut passer au moins à la deuxième place avec une victoire à domicile contre Toulouse au Stade Vélodrome, qui accueille des matchs de la Coupe du monde de rugby. De plus, Lyon en difficulté a désespérément besoin d’une victoire à domicile contre le promu Le Havre.

