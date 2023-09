Autour du monde : Arsenal accueille Manchester United lors du match Marquee PL, Barcelone visite Osasuna

Angleterre

Arsenal accueille Manchester United dans un test majeur pour les équipes cherchant à défier Manchester City pour le titre. Les deux équipes espèrent que leur attaquant de premier choix sera apte à faire un premier départ dans la saison, Gabriel Jesus et le nouveau venu de United, Rasmus Hojlund, se remettant de leurs blessures.

Liverpool accueille Aston Villa dans un autre match de renom après avoir repoussé l’intérêt tardif de l’Arabie saoudite pour Mohamed Salah.

Crystal Palace accueille Wolverhampton.

A LIRE AUSSI| US Open : Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se qualifient pour les huitièmes de finale à Flushing Meadows

Espagne

Les joueurs portugais Joao Cancelo et Joao Felix font partie de l’équipe de Barcelone pour sa visite à Osasuna après avoir rejoint le club juste avant la clôture du mercato estival vendredi.

Inigo Martinez pourrait également faire ses débuts après que l’ancien défenseur de l’Athletic Bilbao se soit remis d’une blessure qui l’a empêché de jouer depuis sa signature à Barcelone cet été.

L’Atletico Madrid accueille une équipe de Séville en chute libre après avoir perdu ses quatre premiers matchs toutes compétitions confondues. Gérone accueille Las Palmas dans le but de maintenir son début étonnamment solide de deux victoires et un nul. L’Athletic Bilbao est à Majorque.

Italie

L’Inter Milan accueille la Fiorentina qui cherche à prolonger son départ parfait. Les Nerazzurri ont remporté leurs deux premiers matches 2-0, Lautaro Martinez marquant trois des quatre buts. La Fiorentina disputera son cinquième match de la saison, après s’être qualifiée pour la phase de groupes de la Conference League en battant le Rapid Vienne 2-0 jeudi grâce à un doublé de Nicolas Gonzalez.

La Juventus se rend à Empoli dans le but de rebondir après un nul 1-1 peu impressionnant contre Bologne. De plus, Turin affronte Gênes et Lecce accueille Salernitana.

A LIRE AUSSI| Liga : Jude Bellingham frappe à nouveau et remporte le derby du Real Madrid

Allemagne

Le capitaine italien Leonardo Bonucci pourrait faire ses débuts en Bundesliga pour l’Union Berlin contre Leipzig. Bonucci a rejoint l’Union le dernier jour de la fenêtre de transfert et pourrait jouer en fonction de la forme physique de Danilho Doekhi, qui s’est cassé la pommette en marquant lors de la victoire 4-1 contre Darmstadt.

Union a surpris la plupart des gens en terminant quatrième la saison dernière et a encore une fois réalisé un début de championnat parfait. Leipzig a répondu à sa défaite d’ouverture contre le Bayer Leverkusen en battant Stuttgart 5-1.

L’Union a remporté les dernières rencontres de championnat contre Leipzig, toutes sur le score de 2-1. L’équipe basée à Köpenick est invaincue depuis 24 matches de championnat à domicile, un record du club. Cologne est le premier match de l’Eintracht Francfort depuis la vente de l’attaquant vedette Randall Kolo Muani au Paris Saint-Germain pour un montant record de 95 millions d’euros.

France

Le Paris Saint-Germain, champion en titre, se rendra contre Lyon en difficulté après une fenêtre de transfert chargée. L’ailier Bradley Barcola a été inclus dans l’équipe du PSG de l’entraîneur Luis Enrique, et Barcola devrait faire face à une réaction féroce de la part des supporters locaux après avoir rejoint Lyon cette semaine pour un contrat d’une valeur de 50 millions d’euros.

L’attaquant Randal Kolo Muani, qui a rejoint le PSG en provenance de l’Eintracht Francfort vers la fin du mercato de vendredi pour 95 millions d’euros, soigne une entorse à la cheville. Lyon n’a récolté qu’un seul point pour l’instant. Ailleurs, Lorient, invaincu, est chez le promu Le Havre et Nice accueille Strasbourg.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)