Autour de la ville : les vacances parisiennes, un rêve devenu réalité

Cette semaine, j’écris de loin.

Je suis en vacances à Paris, en France. Ce sont des vacances que mon partenaire, Oscar, et moi avons décidé de réserver en juillet lorsque nous avons trouvé un billet d’avion bon marché et avons pensé que 2024 était le moment de visiter ce lieu emblématique.

Nous avons fait quelques recherches (OK, Oscar a surtout fait des recherches, mais j’ai aidé avec quelques recherches sur Google) sur où séjourner et quand y aller.

Nous avons choisi fin janvier car il n’y aurait pas trop de monde et c’est un mois long et maussade à la maison. L’art, la cuisine et les couleurs de Paris nous remonteraient sûrement le moral, et jusqu’à présent, c’est vraiment le cas.

Dès la descente de l’avion, depuis les toilettes colorées de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, j’ai su que nous allions nous régaler.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne sommes ici que depuis une journée, nous avons donc beaucoup plus à explorer et à voir, mais nous avons commencé fort et je voulais le partager avec tous ceux qui lisent aujourd’hui.

Après nous être installés à notre hôtel, Les Jardins du Marais, un charmant hôtel aux jardins pittoresques, nous nous sommes dirigés directement vers le musée du Louvre. Nous avons acheté nos billets en ligne à l’avance, ce qui nous a permis d’entrer facilement dans le musée légendaire (le musée le plus visité au monde, soi-disant, avec neuf millions de visiteurs par an).

Nous y avons vu la Joconde, qui est beaucoup plus petite que ce à quoi je m’attendais mais tout aussi magnifique, ainsi que d’autres œuvres historiques de peintres célèbres. Il y a tellement de choses à voir ; une personne pourrait passer une journée à parcourir tout l’art et les célèbres joyaux de la couronne de l’histoire de France.

Le Louvre abrite des œuvres couvrant 5 000 ans de nombreuses cultures anciennes, je suis donc heureux que nous l’ayons vécu de nos propres yeux. J’ai particulièrement apprécié toutes les œuvres d’art religieuses et j’ai pris plusieurs photos pour les partager avec des amis à la maison et sur les réseaux sociaux.

Après être partis de là, nous avons sauté dans un bus touristique qui nous a fait parcourir tous les quartiers de Paris. Nous avons vu la cathédrale Notre-Dame, l’Arc de Triomphe des Champs-Élysées, la Tour Eiffel et bien plus encore.

Voir ces lieux historiques dont j’avais lu des articles m’a coupé le souffle. J’avais vu des endroits comme la Tour Eiffel dans des émissions de télévision et aux informations depuis des années, mais honnêtement, je n’aurais jamais pensé me tenir juste devant elle. C’était incroyable à voir en personne en raison de sa grandeur.

Bien sûr, on ne pouvait pas passer une journée itinérante à Paris sans s’arrêter au moins dans une terrasse de café. Le Café Central est un joli café du coin avec toutes sortes de plats au menu, mais nous avons dégusté des crêpes au Nutella à cette occasion. D’autres commandes populaires, nous dit-on, comprennent les sorbets, les thés, les pâtisseries, les sandwichs légers et les cafés. C’est super mignon et c’était un endroit agréable où s’arrêter pour un remontant l’après-midi.

Paris a été un rêve devenu réalité jusqu’à présent (après seulement une journée), et j’ai hâte de voir ce que les prochains jours me réservent.

Je prévois d’en partager davantage la semaine prochaine, mais pour l’instant merci d’avoir lu et au revoir !