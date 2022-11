Autorités : Un suspect dans l’incendie d’une clinique d’avortement est décédé en août

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un homme accusé d’avoir intentionnellement mis le feu à une clinique de planification familiale du Tennessee et d’avoir tiré plus tard dans un palais de justice fédéral est décédé il y a des mois, ont annoncé lundi des responsables en révélant à la fois la mort de l’homme et les allégations.

Des documents de la Cour fédérale indiquent que l’homme, Mark Thomas Reno, 64 ans, est décédé le 15 août. Pourtant, de nombreux documents dans son affaire ont été scellés jusqu’à cette semaine, y compris des dossiers montrant qu’il avait été arrêté en lien avec l’incendie criminel de Planned Parenthood.

“L’enquête du gouvernement a révélé que (Reno) s’était livré à une série d’actes violents de destruction de biens à Knoxville depuis le début de 2021”, a déclaré une plainte nouvellement non scellée.

La plainte indique que Reno a tiré un fusil de chasse sur les portes de la clinique au début de 2021, brisant du verre et laissant des trous dans la zone de réception. Reno a ensuite incendié la clinique en décembre 2021, indique le document.

Le bâtiment était inoccupé pendant l’incendie mais a dû être fermé pendant des mois pour subir une rénovation de 2,2 millions de dollars.

D’autres documents judiciaires montrent que le FBI a commencé la surveillance de Reno en avril de cette année après avoir dit à un agent infiltré qu’il appartenait à un groupe ayant pour mission de résister aux actions opposées à l’orthodoxie catholique. L’agent enregistrait secrètement Reno, qui a déclaré que son groupe avait “beaucoup de cibles”, selon les documents.

Reno a également déclaré à l’agent d’infiltration qu’il était à l’émeute du Capitole américain en janvier 2021. L’agent a déclaré que les autorités avaient examiné les images de la journée et avaient vu qu’il était présent, mais qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait enfreint les lois.

En juillet, Reno a été accusé d’avoir tiré sur un bâtiment fédéral à Knoxville et d’avoir endommagé trois fenêtres, selon les documents judiciaires.

Des documents judiciaires montrent que Reno était détenu depuis juillet mais avait été temporairement libéré pour recevoir des soins médicaux en août. La cause du décès n’a pas été révélée dans l’immédiat.

“L’homme qui a été arrêté dans cette affaire n’est pas le seul responsable”, a déclaré Ashley Coffield, PDG de Planned Parenthood of Tennessee and North Mississippi, dans un communiqué. “Lorsque les politiciens utilisent une rhétorique haineuse contre les fournisseurs d’avortement et soutiennent des lois extrêmes, comme l’interdiction totale de l’avortement que nous avons dans le Tennessee, cela ne devrait pas nous surprendre que certaines personnes pensent que la violence dans le monde réel est justifiée.”

Coffield et d’autres ont critiqué le gouverneur républicain Bill Lee du Tennessee pour ne pas avoir condamné l’attaque contre la clinique de Planned Parenthood. Au cours de l’été, le gouverneur a plutôt condamné le vandalisme dans un centre de grossesse de crise qui vise à dissuader les gens de se faire avorter.

Le Tennessee fait partie des nombreux États qui ont promulgué des lois dites de déclenchement interdisant presque tous les avortements une fois que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel à la procédure. En vertu de la loi, Planned Parenthood et d’autres cliniques de santé à travers l’État ont cessé de proposer des avortements.

Un porte-parole du bureau du procureur américain pour le district oriental du Tennessee a déclaré que son bureau aurait une déclaration mardi.

Kimberlee Kruesi, Associated Press