Autorités : un avion rencontre des turbulences et est détourné vers l’Alabama

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Un avion d’American Airlines à destination de Nashville, Tennessee, avec 56 personnes de Tampa, Floride, a été détourné mercredi vers un aéroport de l’Alabama après avoir rencontré de fortes turbulences, et au moins huit blessés légers ont été signalés, ont déclaré les autorités.

Le service d’incendie et de sauvetage de Birmingham a répondu à 15 h 15 à l’aéroport international de Birmingham-Shuttlesworth, a déclaré le capitaine des pompiers Orlando Reynolds aux médias. L’avion a heurté des turbulences inattendues au-dessus de la région de Pensacola dans le Florida Panhandle et a été détourné, ont indiqué des responsables.

Reynolds a déclaré que 52 passagers étaient à bord de l’avion Embraer E175 avec deux pilotes et deux agents de bord. Dix personnes ont été évaluées et deux agents de bord et six passagers ont été transportés dans un hôpital de la région avec des blessures mineures, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Il n’a pas précisé leurs conditions.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle apportait un autre avion pour que les autres passagers embarquent plus tard mercredi et continuent vers le Tennessee.

The Associated Press