Autorités libyennes : 42 corps découverts dans une fosse commune

Syrte, le berceau de l’ancien dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, est tombé sous le contrôle de l’État islamique entre 2015 et 2016, alors que le groupe extrémiste cherchait à profiter du chaos qui a englouti la nation riche en pétrole depuis les retombées de la révolution de 2011.

Le porte-parole de l’Autorité des personnes disparues, Abdulaziz El Mabrouk, a déclaré que les 42 corps avaient depuis été transférés dans un hôpital voisin et que des échantillons de leur sang, de leurs dents et de leurs os avaient été prélevés pour identifier les victimes disparues. Onze autres cadavres ont été retrouvés près du même site en mai, a-t-il ajouté. Aucune information n’a été fournie sur la cause du décès pour aucun des corps.