Autorités ID 3 tué dans une fusillade à son domicile à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Trois femmes tuées lors d’une fusillade le week-end dans une maison de location à court terme dans un quartier chic de Los Angeles ont été identifiées dimanche alors que la police recherchait des suspects.

Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lorsque des coups de feu ont éclaté samedi vers 2h30 du matin dans la propriété du quartier de Beverly Crest, a annoncé le département de police de Los Angeles.

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a identifié les personnes tuées comme étant : Iyana Hutton, 33 ans, de Chicago ; Nenah Davis, 29 ans, de Bolingbrook, Illinois ; et Destiny Sims, 26 ans, de Buckeye, Arizona.

Sergent de police Frank Preciado a déclaré samedi que les trois victimes se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule lorsqu’elles ont été abattues.

La fusillade fait suite à un massacre le 21 janvier dans une salle de danse d’une banlieue de Los Angeles qui a fait 11 morts et neuf blessés, et à deux fermes de Half Moon Bay le 23 janvier qui ont fait sept morts et un blessé.

Les enquêteurs tentaient de déterminer s’il y avait une fête dans la maison de location ou quel type de rassemblement avait lieu, ont déclaré des responsables.

L’inspecteur de police Meghan Aguilar a déclaré que la recherche de suspects et de preuves se poursuivait dimanche. Elle a déclaré que de plus amples détails sur l’enquête n’étaient pas attendus avant lundi.

L’âge et le sexe des blessés n’ont pas été communiqués et leur état n’était pas connu dimanche.

La maison du milieu du siècle est située dans un quartier calme niché dans les montagnes de Santa Monica, où les maisons sont grandes et chères. La propriété, estimée à 3 millions de dollars, est située dans un cul-de-sac et décrite sur les plateformes immobilières en ligne comme moderne et privée avec piscine et douche extérieure.

La police n’a pas immédiatement su si la maison avait des antécédents de bruit ou d’autres plaintes liées à la fête.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe de la ville natale de l’une des victimes à Bolingbrook, Illinois, et non à Boiling Brook.

The Associated Press