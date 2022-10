Autorités : 76 disparus dans un accident de bateau dans le sud-est du Nigeria

ABUJA, Nigeria (AP) – Un bateau surchargé de passagers fuyant les inondations dans le sud-est du Nigeria a chaviré et 76 personnes sont toujours portées disparues quelques jours plus tard et on craint qu’elles ne soient mortes, ont déclaré lundi des responsables des urgences.

De nombreuses femmes et enfants faisaient partie de ceux qui tentaient d’échapper aux eaux de crue dans la zone du conseil d’Ogbaru à Anambra vendredi, a indiqué l’Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria.

“Quatre-vingt-cinq d’entre eux se sont entassés dans un seul bateau et le poids a maîtrisé le bateau”, a déclaré Godwin Thickman, le chef régional de l’agence de gestion des urgences. Il a dit que le bateau ne pouvait pas se déplacer librement car il a heurté des arbres submergés et les toits des maisons. « Il a chaviré et seuls neuf ont survécu. Les 76 restants n’avaient pas encore été retrouvés », a-t-il déclaré.

Le Nigeria est aux prises avec ses pires inondations depuis une décennie, principalement imputables au déversement de l’excès d’eau du barrage de Lagdo au Cameroun voisin et à des précipitations inhabituelles. Plus de 300 personnes ont été tuées cette année par les inondations.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a exhorté les responsables des secours à faire tout leur possible pour rendre compte des passagers disparus. Les responsables des secours, cependant, n’ont trouvé aucun survivant supplémentaire au cours des deux derniers jours, ce qui suggère qu’il y a peu de chances de survie pour beaucoup de personnes disparues.

Chinedu Asadu, Associated Press