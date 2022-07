Autorités : 7 blessés dans une fusillade dans un parc de Los Angeles

SAN PEDRO, Californie (AP) – Au moins sept personnes ont été blessées après que des coups de feu ont éclaté dimanche dans un parc de Los Angeles où se tenait un salon de l’automobile.

Le département de police de Los Angeles a déclaré que la fusillade avait eu lieu vers 15h50 à Peck Park dans le quartier de San Pedro à Los Angeles. La LAPD a tweeté ce n’était pas une situation de tireur actif mais n’a fourni aucune autre information.

Le service d’incendie de Los Angeles a déclaré que l’incident s’était produit au salon de l’automobile ou à proximité et qu’au moins trois personnes avaient été blessées par balle et que deux d’entre elles étaient dans un état critique. Sept personnes au total ont été blessées et transportées à l’hôpital, selon les pompiers.

Peck Park se trouve à environ 32,19 kilomètres au sud du centre-ville de Los Angeles.

The Associated Press