Autorités : 11, et non 9, abattues près de l’université de Louisiane

BATON ROUGE, La. (AP) – La police de Baton Rouge dit maintenant que 11 personnes ont été blessées dans une fusillade dans une maison de fraternité près du campus de la Southern University à Baton Rouge, qui est en train de célébrer ses festivités de retour à la maison, et deux personnes sont en garde à vue , ont rapporté les médias.

Les autorités ont initialement déclaré que neuf personnes avaient été blessées tôt vendredi lors de la fête organisée juste à côté du campus. Lors d’une conférence de presse vendredi soir, le chef adjoint Myron Daniels a confirmé que deux autres personnes avaient été blessées, a rapporté The Advocate. La police a déclaré que les 11 victimes avaient des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger.

Les deux hommes arrêtés ont été identifiés comme étant Daryl Stansberry, 28 ans, et Miles Moss, 24 ans, et chacun fait face à 11 chefs d’accusation de complicité après une tentative de meurtre au premier degré et l’utilisation illégale d’armes, ont rapporté les médias. On ne savait pas si l’un ou l’autre était représenté par un avocat qui pouvait parler en son nom. Ils sont détenus à la prison de la paroisse d’East Baton Rouge.

Le motif de la fusillade n’a pas été divulgué, mais Daniels a déclaré que les enquêteurs pensaient qu’il s’agissait “d’un incident isolé”. Un porte-parole de la police a déclaré que cela semblait résulter de quelque chose qui s’était passé lors d’une fête annuelle, organisée par la fraternité Kappa Alpha Psi, et non d’une querelle en cours.

Ce n’est pas la première fois que le « Kappa Luau » se termine par des coups de feu. En 2018, le basketteur LSU Wayde Sims a été abattu lors d’une altercation lors d’une fête hors campus.

La Southern University a publié une déclaration quelques heures après la fusillade de vendredi, soulignant que la fête n’était pas un événement parrainé par l’école et que la fusillade n’avait pas eu lieu sur le terrain de l’université.

La police de l’Université du Sud a déclaré que les officiers renforceraient la sécurité lors des événements de retour à la maison restants, notamment le match de football de samedi contre Virginia-Lynchburg. Le match commence à 16h

