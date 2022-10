Autoriser la confidentialité des électeurs – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Selon le site Web du greffier du comté de Kendall, kendallcountyil.gov/offices/county-clerk-recorder/voter-assistance, le vote accessible aux fauteuils roulants est disponible dans chaque circonscription dotée d’unités Automark accessibles aux fauteuils roulants. Le bureau du greffier du comté de Kendall doit être félicité pour avoir fourni ces unités dans tout le comté.

Comme expliqué sur le site Web du greffier, les unités Automark assistent l’électeur malvoyant.

L’électeur à mobilité réduite, qui est soit en fauteuil roulant, incapable de rester debout pendant le vote, soit âgé et qui préférerait ne pas utiliser l’Automark (ce qui est son droit). Combiner l’isoloir requis avec accès en fauteuil roulant avec une unité pour les malvoyants n’est peut-être pas la meilleure solution pour les électeurs qui ont besoin d’aide. Comme c’est souvent le cas, l’électeur à mobilité réduite a souvent dû remplir son bulletin de vote au bout d’une table disponible, sans aucune intimité.

10 Statuts compilés de l’Illinois 5/11-4.3 Tous les bureaux de vote et les installations d’inscription permanente doivent disposer d’aides à l’inscription et au vote pour les personnes handicapées et les personnes âgées, y compris des instructions, imprimées en gros caractères, bien en vue.

Parce que je suis un assistant, je propose que le conseil du comté autorise l’achat d’un simple panneau d’affichage à trois volets à l’usage des électeurs ayant des problèmes de mobilité qui préfèrent ne pas voter en utilisant l’unité Automark. Le panneau d’affichage à trois volets a été utilisé avec succès lors du vote anticipé et de la période de grâce d’Oswego Village Hall pour permettre aux électeurs de respecter la confidentialité tout en remplissant leurs bulletins de vote. Il n’a pas été disponible dans d’autres bureaux de vote.

Les panneaux d’affichage à trois volets peuvent être achetés en vrac afin que chaque bureau de vote puisse en avoir un à un coût total inférieur à 300 $.

Le panneau d’affichage à trois volets répondrait également à l’exigence de 10 ILCS 5/19-12.2

Dans la mesure du possible, des cabines de vote ou des écrans doivent être fournis pour assurer la confidentialité de l’électeur.

Margaret Sheehan

Oswego