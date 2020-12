La FDA pourrait autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 dès vendredi

La Food and Drug Administration américaine pourrait autoriser le vaccin COVID-19 de Pfizer pour une utilisation d’urgence dès vendredi. Une fois autorisés, les flacons de vaccin commenceront à être expédiés dans les 50 États. Un comité de scientifiques américains de premier plan en matière de vaccins a approuvé le vaccin candidat jeudi soir, ce qui a ouvert la voie à une décision finale de la FDA et à des vaccinations de masse devant commencer dans quelques jours pour des milliers de travailleurs de la santé de première ligne et de résidents de maisons de retraite. Une dernière réunion importante aura lieu dimanche quand un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention se réunira pour faire une recommandation finale sur qui devrait recevoir le vaccin en premier quand il est très rare.

L’horloge tourne: y aura-t-il (un autre) arrêt du gouvernement?

Un vote du Sénat sur un projet de loi de politique de défense de grande envergure a été retardé après que le républicain du Kentucky Rand Paul se soit opposé à la mesure, jetant le doute sur les prochaines étapes et soulevant la mince perspective d’un arrêt du gouvernement si un projet de loi de dépenses à court terme rattrapait le conflit. n’est pas approuvé d’ici vendredi. Paul a déclaré au Sénat qu’il s’opposait aux dispositions du projet de loi sur la défense qui limiteraient la capacité du président Donald Trump à retirer les troupes américaines d’Afghanistan et d’Allemagne. Ses objections de jeudi menaçaient un autre projet de loi incontournable, une mesure de dépenses d’une semaine qui garderait le gouvernement ouvert jusqu’au 18 décembre. La Chambre a adopté la mesure provisoire, mais un arrêt du gouvernement se produirait si le Sénat n’agissait pas en conséquence. à minuit vendredi. Un vote de procédure sur le projet de loi de défense était attendu vendredi, ouvrant la voie aux votes finaux sur le projet de loi de défense et à la mesure de dépense provisoire plus tard dans la journée.

Biden devrait annoncer les chiffres clés de l’administration entrante

Vendredi, le président élu Joe Biden devrait annoncer officiellement plusieurs membres de son équipe entrante. Parmi eux, Denis McDonough, révélé officieusement jeudi comme le choix de Biden pour le secrétaire aux Anciens Combattants. McDonough, chef de cabinet du président Barack Obama, fait partie des autres personnalités éminentes de cette administration actuellement exploitée par Biden, le vice-président d’Obama. Un autre est Tom Vilsack en tant que secrétaire à l’agriculture, le rôle qu’il a occupé sous Obama. Des annonces officielles peuvent également venir de la représentante de l’Ohio, Marcia Fudge en tant que secrétaire du HUD et Katherine Tai en tant que représentante commerciale des États-Unis.

Johns Hopkins tient une mairie sur la révélation de l’esclavage

Le fondateur homonyme de l’Université Johns Hopkins a réduit en esclavage au moins quatre personnes, a annoncé l’école cette semaine. À la suite de la révélation, l’université prévoit une mairie virtuelle vendredi. Le président de l’université, Ronald J. Daniels, et les chefs de sa célèbre école de médecine et de son système de santé ont loué le désir de Hopkins de servir tous, quel que soit leur «sexe, âge ou race». Mais la découverte du prétendu abolitionniste de Baltimore est difficile « pour nous, comme nous le savons, ce sera pour notre communauté, ici et à l’étranger, et plus particulièrement notre faculté, nos étudiants, notre personnel et nos anciens élèves noirs », lit-on dans la déclaration des dirigeants.

Lake Tahoe ferme aux touristes pour des vacances au milieu des restrictions COVID-19

Le lac Tahoe, l’une des principales destinations hivernales de Californie, ferme aux touristes pour la saison des vacances, car des restrictions plus strictes sur le COVID-19 sont adoptées dans tout l’État. «Les gens sont priés de rester à la maison autant que possible à moins d’accomplir les activités essentielles. Les activités essentielles comprennent le ramassage de la nourriture, les courses, les rendez-vous chez le médecin, etc. Nous encourageons également les visiteurs qui envisagent de passer leurs vacances à Tahoe à mettre ces plans en attente pour la avenir prévisible », indique un communiqué sur le site Web de South Lake Tahoe. « Si nous pouvons maîtriser les choses dans les trois prochaines semaines, nous pourrons rouvrir juste à temps pour le Nouvel An », a déclaré Chris Fiore, responsable de la ville, selon l’Associated Press. Plus d’une douzaine d’autres comtés de Californie sont placés sous des ordres de séjour à domicile alors que le nombre de cas dans l’État explose. La dernière commande prend effet vendredi et se termine au moins le 1er janvier.

Contribuer: The Associated Press