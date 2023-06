Autorisation de voyage électronique au Royaume-Uni : qu’est-ce que le nouveau système d’entrée sans visa et quel effet aura-t-il ?

Inscrivez-vous à l’e-mail de voyage gratuit de Simon Calder pour des conseils d’experts et des réductions économiques Recevez l’e-mail de voyage de Simon Calder

Le gouvernement britannique en a révélé davantage sur son autorisation de voyage électronique (ETA) – décrite comme « une nouvelle exigence pour les personnes qui n’ont pas besoin de visa pour venir au Royaume-Uni ».

Le gouvernement déclare: « D’ici la fin de 2024, les ETA seront une exigence dans le monde entier pour les visiteurs qui n’ont pas besoin de visa pour les courts séjours. »

L’ETA sera déployée à partir de novembre 2023. Les citoyens du Qatar seront les premiers à en avoir besoin. Peu de temps après, il sera étendu à d’autres citoyens de la région du Golfe ainsi qu’à la Jordanie.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré: «Les ETA renforceront notre sécurité aux frontières en augmentant nos connaissances sur ceux qui cherchent à venir au Royaume-Uni et en empêchant l’arrivée de ceux qui constituent une menace. Cela améliorera également les déplacements des visiteurs légitimes.

Le gouvernement déclare: «En demandant une ETA à l’avance, les visiteurs bénéficieront d’un voyage fluide et efficace. Le processus de candidature sera rapide, léger et entièrement numérique, la plupart des visiteurs postulant via une application mobile et recevant une décision rapide concernant leur candidature.

Pour les voyageurs britanniques, il n’y aura pas d’impact direct. Mais les chiffres de l’industrie du voyage disent que les règles attachées à l’ETA désavantageront les compagnies aériennes et le tourisme britanniques, en particulier en Irlande du Nord.

Ce sont les principales questions et réponses.

Qu’est-ce qui est prévu ?

La plupart des visiteurs au Royaume-Uni n’ont pas besoin de passer par la tâche complexe et coûteuse de demander un visa britannique ; ils se présentent simplement avec leur passeport et demandent l’entrée.

Mais le nouveau permis en ligne, l’autorisation de voyage électronique, sera bientôt obligatoire.

L’ETA est vaguement calqué sur l’Esta américain et est lié électroniquement au passeport du voyageur. Il ne s’applique pas aux citoyens britanniques et irlandais. Le coût est de 10 £. Le permis sera valable pour des voyages répétés dans les deux ans ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité.

Il commencera à être déployé pour les voyageurs au Royaume-Uni depuis le Qatar – le lieu d’essai choisi – le 15 novembre 2023. Le programme sera étendu le 22 février 2024 aux ressortissants de Bahreïn, de Jordanie, du Koweït, d’Oman, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. , avant un déploiement mondial d’ici la fin de l’année prochaine.

Comment les voyageurs obtiennent-ils une ETA ?

En ligne via un site Web du gouvernement britannique ou via une application ETA. Le gouvernement déclare: «Les individus devront fournir des détails biométriques et répondre à une série de questions d’aptitude. Cela garantira que nous avons des informations sur ceux qui cherchent à venir au Royaume-Uni pour aider à empêcher les individus dangereux, tels que les criminels, d’entrer au Royaume-Uni.

Une décision sur chaque cas est attendue « généralement » dans les trois jours. Dans la pratique, des systèmes similaires existants aux États-Unis, au Canada et ailleurs délivrent l’approbation plus rapidement.

Qui vérifiera l’ETA ?

Les ferries de la France à Douvres, les trains Eurostar à Londres et les navettes Eurotunnel à Folkestone ont des «contrôles juxtaposés» et le personnel de la UK Border Force vérifiera le permis pendant que le voyageur se trouve en Europe continentale.

Pour la majorité des voyageurs, les compagnies aériennes et les compagnies de ferry devront vérifier le statut ETA avant le départ du passager vers le Royaume-Uni.

À l’arrivée, la UK Border Force vérifiera l’ETA et posera des questions supplémentaires avant de décider d’autoriser ou non le voyageur à entrer. Le gouvernement déclare : « Une ETA ne garantit pas l’entrée au Royaume-Uni.

Les voyageurs de la République d’Irlande vers l’Irlande du Nord ne seront pas soumis à des contrôles, mais devraient de toute façon avoir une ETA.

Qu’en est-il des passagers en transit ?

Le gouvernement britannique a décidé de devenir une valeur aberrante en insistant sur le fait que tous les voyageurs en correspondance doivent obtenir une ETA. Cela fera de l’aéroport de Londres Heathrow une plaque tournante de transit plus difficile que les principaux concurrents d’Europe continentale, ainsi que des aéroports tels qu’Istanbul et Dubaï.

La convention presque mondiale est que les passagers qui se connectent d’une porte à une autre dans un hub – sans passer par le contrôle des passeports – doivent uniquement satisfaire aux exigences de leur destination finale.

Mais lorsque le programme ETA prendra pleinement effet, tous les passagers, à l’exception des ressortissants britanniques et irlandais, auront besoin d’un permis – même s’ils passent simplement d’un avion British Airways à un autre au terminal 5 d’Heathrow ou établissent une connexion Star Alliance au terminal 2.

Les experts de l’industrie du voyage prédisent que les voyageurs d’outre-mer avec un choix d’itinéraires passeront à d’autres hubs pour éviter des formalités administratives et des coûts supplémentaires, ce qui nuira à Heathrow et entraînera une baisse du nombre de clients pour British Airways et Virgin Atlantic.

Environ un tiers des passagers à Heathrow sont en transit.

Rob Burgess, rédacteur en chef du site Web de fidélisation Head for Points, déclare: «Pourquoi quelqu’un paierait-il 40 £ pour qu’une famille de quatre personnes obtienne une ETA uniquement pour pouvoir transiter au Royaume-Uni sur le chemin, disons, des États-Unis vers la Croatie? ? Tous les autres transporteurs hub européens riront en reprenant cette activité. »

Paul Charles, ancien directeur des communications de Virgin Atlantic et directeur de The PC Agency, déclare : « BA et Virgin Atlantic comptent sur les passagers en transit pour remplir leurs vols long-courriers, réaliser des bénéfices et employer plus de personnes. Taxer le transport en commun détournera des dizaines de milliers de personnes qui trouveront une plaque tournante plus facile.

Que dit le gouvernement ?

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le renforcement de notre frontière reste l’une des principales priorités du gouvernement et l’introduction du système d’autorisation de voyage électronique (ETA) renforcera notre sécurité aux frontières en augmentant nos connaissances sur ceux qui cherchent à venir au Royaume-Uni et en empêchant l’arrivée de ceux qui représentent une menace, y compris ceux qui transitent par le Royaume-Uni.

« Exiger que les passagers en transit obtiennent une ETA empêchera le transport en commun d’être une future échappatoire que les gens pourront utiliser pour éviter d’avoir besoin d’une ETA. »

Les ministres affirment que l’ETA reflétera l’Esta exigée par les États-Unis pour la correspondance des passagers en transit dans les aéroports américains.

Correct : si je change d’avion aux États-Unis, j’ai besoin d’un Esta…

Il existe une différence cruciale : tous les passagers en transit à travers les États-Unis doivent passer le contrôle des douanes et de la protection des frontières et être légalement admis aux États-Unis. En théorie, ils pourraient décider, au lieu de transférer à Atlanta, Chicago ou Houston, de rester en Amérique jusqu’à trois mois.

Cette politique ne s’applique pas à Heathrow (ou ailleurs en Europe) pour les trajets internationaux vers internationaux. La UK Border Force ne contrôlera pas les passagers à leur arrivée à Heathrow s’ils poursuivent leur voyage à l’étranger.

De plus, peu d’aéroports américains dépendent des passagers en transit pour leurs affaires comme le fait Heathrow.

Outre les dommages financiers potentiels pour les compagnies aériennes et l’aéroport d’Heathrow, la décision du gouvernement pourrait également avoir un impact sur les passagers britanniques. Un certain nombre d’itinéraires et de fréquences ne sont viables qu’en raison du volume de passagers en correspondance. Si les services sont coupés, le choix se réduira et les tarifs pourraient augmenter.

Un porte-parole de l’aéroport déclare : « Heathrow est une plaque tournante solide et le plus grand aéroport d’Europe. Les passagers en transit jouent un rôle clé dans le soutien des itinéraires vers de nombreuses destinations long-courriers, stimulant ainsi les opportunités de commerce, de tourisme et d’investissement.

« Le gouvernement devrait veiller à ce que les politiques en matière de visas et de frontières ne génèrent aucun désavantage concurrentiel pour le Royaume-Uni. »

D’autres objections ?

Oui : de l’industrie du tourisme récepteur, en particulier en Irlande du Nord. Le Royaume-Uni a déjà exclu plus de 200 millions de citoyens de l’Union européenne de l’entrée en insistant sur le fait qu’ils portent des passeports plutôt que leurs cartes d’identité nationales. Apporter un ETA ajoutera un obstacle supplémentaire.

L’Irlande du Nord est particulièrement concernée. Généralement, les visiteurs de l’île d’Irlande arrivent à Dublin ou, pour certains voyageurs américains, à Shannon. Ils entrent dans la République et se déplacent généralement en voiture, en transports en commun ou en autocar.

À l’heure actuelle, ils peuvent entrer en Irlande du Nord sans formalité, pour visiter des attractions telles que le Titanic Belfast, la Chaussée des Géants ou la visite du studio Game of Thrones. D’ici la fin de 2024, ils auront tous légalement besoin d’un ETA pour franchir la frontière (presque invisible).

Les touristes individuels peuvent par inadvertance enfreindre la loi en traversant la frontière et en restant parfaitement inconscients de leur transgression.

Mais les groupes de touristes suivront les règles. Les opérateurs devront s’assurer que chaque passager du bus a un ETA – ou simplement exclure l’Irlande du Nord des itinéraires.

Quel pourrait être l’effet?

À l’heure actuelle, 60% des touristes non britanniques en Irlande du Nord visitent également la République, selon la Northern Ireland Tourism Alliance – qui affirme que le plan « sera extrêmement préjudiciable au tourisme sur l’île ». Le groupe estime que les visiteurs d’Europe et d’Amérique du Nord pourraient chuter de 25 %. Il dit: « Le risque est que de nombreux voyagistes mondiaux excluent Belfast et NI de leurs itinéraires car ils ne sont plus une option réalisable. »

Le gouvernement de Londres a confirmé qu’il n’y aura pas d’exemption pour les touristes restant uniquement sur l’île d’Irlande.

Le ministre d’Irlande du Nord, Steve Baker, a déclaré : « C’est la position du gouvernement que nous ne devrions pas créer une échappatoire à travers le programme ETA.

« J’espère que nous pourrons travailler ensemble pour garantir qu’il existe une stratégie de communication cohérente et cohérente pour garantir que les touristes sachent qu’ils doivent s’inscrire pour une ETA et doivent continuer à se conformer aux exigences d’immigration du Royaume-Uni. »