Autopsie: la mort de l’ancien président de la NAACP a jugé un suicide

GREENSBORO, Caroline du Nord – Un défenseur des droits civiques et ancien président de la branche de Caroline du Nord de la NAACP est décédé par suicide dans sa maison de Greensboro l’été dernier, selon un rapport d’autopsie publié mardi.

Le révérend T. Anthony Spearman, 71 ans, qui a également été président du Conseil des églises de la Caroline du Nord, a été retrouvé sur un canapé du sous-sol le 19 juillet 2022, selon un rapport du Bureau du médecin légiste en chef de Caroline du Nord.

Le rapport indiquait que la famille avait découvert Spearman lors d’une vérification de l’aide sociale.

Spearman a été “vu vivant pour la dernière fois la nuit précédente lors d’une réunion Zoom et aurait été de bonne humeur pendant la réunion”, indique le rapport.

___

NOTE DE LA RÉDACTION — Cette histoire comprend une discussion sur le suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, veuillez composer le 988 pour joindre la National Suicide Prevention Lifeline.

___

La mort de Spearman avait attiré une large attention, son travail en tant que militant étant salué par des personnalités comme l’évêque William J. Barber, qui a précédé Spearman en tant que président de la NAACP de l’État. Mais peu de détails sur la mort de Spearman avaient été publiés jusqu’à mardi, près de sept mois après son décès. L’autopsie indique que Spearman est mort d’une blessure par balle auto-infligée.

Un appel au 911 passé environ une semaine avant la mort de Spearman a indiqué qu’un vol à main armée avait eu lieu chez lui.

Spearman a allégué qu’un homme avait demandé 2 000 $, ce que Spearman a dit qu’il n’avait pas, selon l’audio d’un appel au 911 le 13 juillet et l’ordonnance d’un magistrat. L’homme aurait pris le téléphone portable de Spearman et tenté d’utiliser une application pour transférer de l’argent sur son compte.

Spearman a déclaré que l’homme avait sorti une arme à feu et que lorsque Spearman l’a attrapée, un coup de feu a été tiré. Spearman a dit qu’il n’était pas blessé.

Les dossiers montrent également que l’homme a frappé Spearman avec le pistolet avant de s’enfuir avec son téléphone portable, selon l’ordre d’un magistrat. L’homme a été arrêté et inculpé le même jour de vol qualifié avec une arme dangereuse et d’agression avec intention de tuer. Il a ensuite été libéré moyennant une caution de 15 000 $.

Cet incident a été reconnu dans le rapport d’enquête publié mardi avec l’autopsie de Spearman.

Spearman a été élu président de la NAACP de Caroline du Nord en 2017 et a servi un mandat de quatre ans.

La famille de Spearman a publié une déclaration après sa mort l’année dernière, le qualifiant “d’homme de forte conviction qui aimait sa famille avec chaque once de son être”.

Barber, qui est maintenant président de l’organisation nationale à but non lucratif Repairers of the Breach, a déclaré l’année dernière qu’il avait “perdu un vrai frère dans la lutte”.

“Nous avons perdu un universitaire, un prédicateur, un défenseur des droits de vote, un défenseur de la réforme des prisons et des accusés à tort et un soldat fidèle à la cause de l’amour et de la justice pour toute l’humanité”, a déclaré Barber. “Les efforts et l’engagement de ce grand homme doivent être chéris.”

Ben Finley, l’Associated Press