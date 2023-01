Autopsie des projections de Fantasy Football: où j’avais raison, tort, appelant l’évasion de Trevor Lawrence et plus

Dernière intersaison, j’ai écrit deux rétrospectives… si on peut les appeler ainsi. J’ai regardé certaines de mes meilleures (et pires) projections pour les joueurs de football Fantasy. Ce n’est pas simplement pour le tour de la victoire – ou rire de combien j’ai raté Cam Akers – mais c’est destiné à nous aider tous à en savoir plus sur la construction de projections et la gestion des attentes. Donc, avec les premières pensées de la saison fantastique 2023 qui se font déjà sentir, examinons les quarts et les porteurs de ballon cette semaine.

Projections du quart-arrière

Bon

Trevor Lawrence, JAX : 289,5 FP, 311,8 projetés – L’un de mes meilleurs quarts-arrière en petits groupes, j’ai raté les réalisations de Lawrence de seulement neuf, avec des verges et des touchés de 6 à 8%. Ne sous-estimez jamais ce qu’un changement d’entraîneur peut faire et ne soyez pas trop rapide pour radier les meilleurs talents après une saison. Justin Fields a finalement éclaté après le milieu de la saison, et avec plus d’armes, il peut suivre le chemin de Jalen Hurts. Tua Tagovailoa est dans cette conversation avec le changement d’entraîneur et l’ajout de Tyreek Hill aidant son évasion la saison dernière.

Kirk Cousins, MIN : 285,6 PF, 307,2 projetés – J’ai sous-coté Cousins ​​sur le volume, mais le taux de toucher des roues prévu a compensé ces différences. Parfois, nous “savons qui est le quart-arrière”, mais vous pouvez voir dans les projections personnalisables comment le taux de passes/courses d’une attaque et les jeux par match peuvent être leurs propres facteurs importants. Si vous ne les avez pas utilisés et modifiés la saison dernière, essayez-le pour 2023, car cela peut vous aider à vous guider vers des valeurs potentielles.

Jared Goff, DET : 279,0 FP, 263,8 projetés – À peu près 5% de réduction sur le dépassement, mais la précision dans la prédiction d’une meilleure année de dépassement pour Goff était la raison de ce «coup». Le changement de talent (ajouts et santé), ainsi que les rapports selon lesquels Dan Campbell et le personnel prévoyaient de passer plus, ont indiqué une augmentation du volume de Goff, et comme Cousins, Goff est assez prévisible.

Pas tellement

Geno Smith, SEA : 303,9 FP, 220,4 projetés — Ce raté important est facile. Je n’inclus pas les ratés (ou coups sûrs) qui impliquent des blessures, mais projeter Drew Lock pour représenter 15% des clichés du quart-arrière – plus le taux de touché de Smith – avait Smith bien trop bas. Même sans considérer Smith comme quart-arrière toute l’année, le déménagement, le talent environnant et le style offensif auraient dû apporter des projections plus optimistes.

Aaron Rodgers, GB : 235,2 PF, 342,5 projetés – Semblable à Tom Brady, Rodgers montre la volatilité dans la projection du talent du quart-arrière 1) pour maintenir un haut niveau de performance et 2) pour compenser les armes de niveau inférieur (ce dernier ne s’applique qu’à Rodgers). Les tentatives et les achèvements étaient là pour Rodgers, mais son YPC et son taux de touché ont pris des coups massifs.

Russel Wilson, DEN : 224,7 PF, 322,4 projetés – Wilson dessine des similitudes avec Brady, Rodgers et Lawrence, avec la comparaison de Lawrence montrant l’inconvénient d’un mauvais entraînement (comme pour la saison recrue de Lawrence). Les signes de déclin étaient là pour Wilson, donc les projections auraient dû se pencher davantage vers cette tendance plutôt que vers une amélioration avec une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. L’incertitude doit être un facteur.

Projections de recul

Bon

Christian McCaffrey, CAR/SF : 308,5 FP, 317,0 projetés – McCaffrey a chuté de 24 courses avant les projections (et trois touchés). Même si vous attribuez cela à la transition de l’équipe, le principal point à retenir en manquant son total de verges de seulement 6,3 verges est la santé. À moins qu’un joueur ne commence la saison blessé/limité ou ait un niveau élevé de blessures répétées et connexes, je projette toujours une saison complète compte tenu de la tentative infructueuse de prédire le temps manqué. Saquon Barkley et CMC ont joué des saisons complètes et c’est pourquoi ils sont venus si près de leurs projections.

Devin Singletary, BUF : 164,9 FP, 153,5 projetés – Singletary n’a pas atteint sa projection au sol de seulement 20 mètres mais a raté le côté récepteur de 140. Cependant, la légère augmentation du taux de touché au sol a compensé son score global, et pourtant le principal point à retenir est que peu importe combien nous vouloir certains backfields ne comptent que sur une seule option, certaines infractions ne changeront pas (Bills, Lions, Cowboys, etc.).

Dameon Pierce, HOU : 155,4 PF, 186,1 projetés – Les touchés faussent les choses, car Pierce n’était qu’à 9,2% de sa projection de verges, et c’est avec du temps manqué. Prévoir que «le talent gagne» peut parfois vous mordre, mais le plus souvent, l’avantage – si ce que nous et les écrivains de beat voyons se produire – vaut le risque.

Rachaad White, TB : 120,1 PF, 106,1 projetés – Un peu similaire à Pierce mais différent en même temps, les verges des recrues de White étaient un peu sous la projection mais avec un boost de touché. Le talent de White en avait beaucoup, y compris moi, projetant pour plus d’une multipropriété des Buccaneers même avec le grand saut de réception de Leonard Fournette en 2021. Fait intéressant, Fournette a vu un plus haut volume de réception, mais la part de précipitation est restée (en plus du bref temps manqué). La saison de White ressemble un peu à la situation de Singletary dans la mesure où certaines équipes ne s’appuieront pas sur un bellcow, que ce soit à cause du joueur (talent ou santé) et/ou du système.

Pas tellement

Josh Jacobs, LV : 303,8 FP, 176,3 projetés – Je n’acceptais pas le bruit du “trop ​​joué de la pré-saison”, mais je projetais que les Raiders donneraient plus de travail à leur recrue, Zamir White, alors qu’ils envisageaient de quitter Jacobs (agent libre). Heck, Josh McDaniels est venu de l’un des backfields les plus cauchemardesques pour avoir prédit des touches hebdomadaires. Bien que Jacobs ait été un gros raté, il montre comment certains porteurs de ballon titulaires peuvent avoir de la valeur s’ils retardent la compétition.

Jamal Williams, DET : 221,9 FP, 111,8 projetés – De retour à Singletary, même moi, je peux me faire prendre à projeter pour qu’une équipe utilise plus souvent son «meilleur talent». Il y avait eu des signes que D’Andre Swift recevait 17 à 20 touches par semaine, même avec un Jamaal Williams en bonne santé. J’étais l’un des nombreux à croire que la répartition pourrait être de 55/45 ou même de 60/40 en faveur de Swift. Bien sûr, Swift était rarement à 100% (et je sais que j’ai dit ne pas tenir compte des blessures ici, mais…), mais même dans les matchs les plus touchés de Swift, Williams a régulièrement trouvé la zone des buts. Bien sûr, Williams est un risque dépendant du touché (similaire à Ezekiel Elliott), passant de trois à 17 cette année. Je ne suggérerais jamais de rédiger plus de “dos offensifs de type Williams”. Projeter Williams pour même 10 scores l’année prochaine est élevé, mais viser l’option de la ligne de but dans les divisions de champ arrière peut rapporter des dividendes élevés dans les tours mi-fins.

Cam Akers, LAR : 138,8 FP, 219,5 projetés — D’accord, tu savais que ça allait arriver… et je ne veux pas entendre : « Mais tu avais enfin raison à la fin de la saison, Jake ! Non, je me suis trompé sur Akers. Alors, que pouvons-nous (enfin, je) apprendre de cela ? Même avec la fin de saison en tant que RB4 à partir de la semaine 13, je dois considérer que même si les blessures d’Achille ne mettent plus fin à la carrière, elles limitent au moins le joueur pendant un certain temps. Akers était en tête des séries éliminatoires de 2021 et faisait face à des défenses difficiles, alors je lui ai donné une petite passe. Cependant, voyant son manque d’éclatement, et que James Robinson a commencé chaud, puis s’est estompé à la mi-saison, plus D’Onta Foreman semblant de bonnes années retiré de sa blessure à Achille, l’argent intelligent serait sur un calendrier de réadaptation de 1,5 à 2 ans étant l’espoir pour le meilleur des cas… et même alors, le meilleur des cas pourrait être 90% de ce que nous savions.

Chase Edmonds, MIA : 66,2 PF, 168,9 projetés – C’est plus à propos du mauvais porteur de ballon. Le champ arrière divisé projeté était là, mais Edmonds n’a pas été en tête pendant longtemps (un match), puis a été mis de côté car Jeff Wilson était le complément de Raheem Mostert. Tout en projetant une scission travaillée pour Singletary, Edmonds montre le plancher de niveau zéro si la scission n’est pas seulement impliquée, mais qu’un joueur est remplacé dans cette multipropriété.

Crédit photo : Nathan Ray Seebeck – USA TODAY Sports