MINNEAPOLIS – La troisième semaine de témoignage dans le procès de l’ancien policier Derek Chauvin, accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd, commence lundi. L’accusation devrait appeler ses derniers témoins cette semaine, à commencer par un autre médecin.

Au tribunal vendredi, le médecin légiste en chef du comté de Hennepin a souligné que la principale cause directe de décès de son autopsie de Floyd en mai dernier était restée inchangée.

Le Dr Andrew Baker a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un «arrêt cardio-pulmonaire» en raison du fait que Floyd était maîtrisé, retenu et que son cou était comprimé par les forces de l’ordre, ajoutant que la prise de drogue de Floyd ou les problèmes cardiaques sous-jacents étaient des «causes contributives».

« C’était ma première ligne à l’époque. Cela resterait ma première ligne maintenant », a déclaré Baker à propos de la retenue des forces de l’ordre. « Je le classerais toujours comme un homicide aujourd’hui. »

Où se déroule le procès: La semaine dernière, des experts et des responsables de la police ont témoigné pour l’accusation sur le bon usage de la force, et des professionnels de la santé ont témoigné sur la mort de Floyd. Les procureurs ont également demandé à des experts de témoigner sur le rôle des drogues trouvées dans le système de Floyd, essayant d’écarter l’argument de la défense selon lequel les drogues ont joué un rôle clé dans sa mort.

La défense, quant à elle, a mis en évidence l’effet que la méthamphétamine et le fentanyl peuvent avoir sur le cœur et les poumons. La défense a également fait valoir que la foule de passants rassemblés près de la scène distrait et menaçait les officiers, les empêchant de soigner Floyd et méritant une force supplémentaire.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Vendredi, le médecin légiste en chef du comté de Hennepin, qui a effectué une autopsie de George Floyd, a réitéré au jury ce qu’il avait écrit dans son rapport de l’année dernière: la mort de Floyd était un homicide causé par l’arrêt de son cœur et de ses poumons au milieu de compression du cou. »

Le Dr Andrew Baker a déclaré que Floyd souffrait d’une «maladie cardiaque sous-jacente très grave» et que «la compression subdualisée et cervicale des forces de l’ordre est juste plus que ce que M. Floyd pourrait supporter en raison de ses problèmes cardiaques.

La défense a soutenu que les problèmes cardiaques sous-jacents de Floyd et la consommation de drogue ont contribué à sa mort. Lors de l’interrogatoire de l’avocat de la défense Eric Nelson, Baker a déclaré qu’il avait inclus les maladies cardiaques, les antécédents d’hypertension et les médicaments dans son système sur le certificat de décès parce qu’ils avaient joué un rôle dans la mort de Floyd.

Baker a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de preuves anatomiques que Floyd était mort d’asphyxie ou de manque d’oxygène. Mais un ancien médecin légiste du comté de Hennepin, qui a formé Baker et a témoigné devant lui vendredi, a déclaré au jury que Floyd était mort d’asphyxie en raison de la contention des agents.

«Ce n’est pas une mort cardiaque subite», a déclaré le Dr Lindsey Thomas. « C’est une mort où le cœur et les poumons cessent de fonctionner. Le fait est que c’est dû à la subdualisation, à la contention et à la compression des forces de l’ordre. »

Une autopsie commandée par la famille publiée l’année dernière a révélé que la mort de Floyd était un homicide causé par «l’asphyxie due à une pression soutenue». Les jurés n’ont pas entendu parler de ce rapport.

Au cours des cinq semaines où il a présidé le procès pour meurtre de Derek Chauvin, le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a procédé avec soin, sachant que chaque décision sera examinée par les avocats devant lui, tout le monde regardant la diffusion en direct et un jour peut-être une cour d’appel.

La prudence de Cahill ne surprend pas ses collègues qui le décrivent comme un étudiant extrêmement compétent en droit connu pour contrôler sa salle d’audience de manière respectueuse.

Michael Brandt, un avocat de la défense pénale de longue date de Twin Cities qui a comparu à plusieurs reprises devant Cahill, 62 ans, a déclaré sur la base d’autres affaires très médiatisées, il s’attendait à ce que le procès soit retardé au début. Les retards, les problèmes de calendrier et les appels font partie du système de justice pénale, en particulier dans un procès pour meurtre très médiatisé.

Mais Cahill a fixé des délais stricts et s’en est tenu à son «calendrier relativement rigide», a déclaré Brant.

Bien que Cahill ait fait avancer les débats, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Quelques jours avant le début de la sélection du jury, une cour d’appel a statué qu’il n’aurait pas dû rejeter une accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin l’automne dernier. À la fin de cette semaine, la ville a approuvé un règlement historique pour la famille Floyd, une nouvelle entendue par plusieurs jurés potentiels qui a mis un terme à la sélection du jury.

Cahill a également dû lutter contre les problèmes de sécurité. Il a publiquement réprimandé des observateurs, y compris la presse et un représentant des relations publiques d’un témoin, pour avoir enfreint les règles de sécurité dans le palais de justice barricadé.

« Il a eu quelques balles courbes qui lui ont été lancées tout au long de cette affaire », a déclaré Brandt. « Il a géré cela avec grâce et aplomb. »