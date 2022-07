Autoportrait caché de Van Gogh retrouvé derrière un autre tableau

Écrit par Amarachi Orie, CNNLondres

Un autoportrait caché de Vincent van Gogh a été découvert derrière un de ses tableaux, recouvert de couches de colle et de carton depuis plus d’un siècle.

L’image a été trouvée lorsque des restaurateurs d’art ont pris une radiographie du tableau “Tête de paysanne” de Van Gogh de 1885 avant une exposition à venir. Ils ont découvert l’image dissimulée au dos de sa toile cachée par une feuille de carton, selon un communiqué de presse des National Galleries of Scotland (NGS).

Les experts disent que l’œuvre d’art révélée était inconnue jusqu’à présent.

“Des moments comme celui-ci sont incroyablement rares”, a déclaré Frances Fowle, conservatrice principale de l’art français au NGS, dans le communiqué de presse jeudi. “Nous avons découvert une œuvre inconnue de Vincent van Gogh, l’un des artistes les plus importants et les plus populaires au monde.”

Un examen aux rayons X a conduit à la découverte d’un autoportrait de Vincent van Gogh au dos de la toile de son tableau de 1885 “Tête de paysanne”. Le crédit: Neil Hanna

Le maître néerlandais réutilisait souvent les toiles pour économiser de l’argent, les retournant pour travailler sur le verso, a déclaré le NGS.

On pense que l’autoportrait sous-jacent a probablement été réalisé à un moment clé de la carrière de Van Gogh, lorsqu’il a été exposé au travail des impressionnistes français après avoir déménagé à Paris.

L’image radiographique “tout à fait convaincante” montre “un modèle barbu portant un chapeau à bords avec un foulard lâchement noué à la gorge. Il fixe le spectateur avec un regard intense, le côté droit de son visage dans l’ombre et son oreille gauche clairement visible “, selon le communiqué.

La science de la sauvegarde de l’art inestimable

Bien que l’état de l’autoportrait réel soit inconnu, s’il peut être découvert, il devrait aider à jeter un nouvel éclairage sur l’artiste de renom.

Le processus d’enlèvement de la colle et du carton nécessitera un travail de conservation délicat. Des recherches sont en cours pour savoir comment cela peut être fait sans nuire à la “tête d’une paysanne”.

Le tableau, qui montre une femme de la ville de Nuenen dans le sud des Pays-Bas, où l’artiste a vécu de décembre 1883 à novembre 1885, est entré en possession du NGS en 1960 grâce au don d’un avocat d’Édimbourg.

“Head of a Peasant Woman” est entré en possession des National Galleries of Scotland (NGS) en 1960. Le crédit: Galeries nationales d’Écosse

C’est probablement vers 1905, lorsque “Tête de paysanne” est prêtée à une exposition au Stedelijk Museum, à Amsterdam, que la décision est prise de coller la toile sur carton avant l’encadrement, selon le communiqué de presse. Le NGS a ajouté qu’à l’époque, “Tête de paysanne” était probablement considérée comme plus “finie” que l’autoportrait de Van Gogh.

Le tableau a changé de mains plusieurs fois jusqu’à ce qu’il parte en Écosse en 1951.

L’image radiographique peut être vue publiquement pour la première fois à travers un caisson lumineux spécialement conçu lorsqu’elle occupe le devant de la scène lors de l’exposition “A Taste for Impressionism” entre le 30 juillet et le 13 novembre à la Royal Scottish Academy, à Édimbourg.

Des recherches sont en cours sur la façon dont la colle et le carton peuvent être délicatement enlevés sans nuire à “Tête de paysanne”. Le crédit: Neil Hanna

Ce n’est pas la première fois que des peintures d’artistes célèbres sont découvertes sous d’autres œuvres.

Plus tôt cette année, il a été révélé qu’une image intrigante d’une Vierge à l’Enfant avait été découverte sous les couches de peinture d’une peinture de Botticelli de 40 millions de dollars.

Et l’intelligence artificielle, la technologie d’imagerie avancée et l’impression 3D ont été utilisées pour découvrir le portrait nu d’une femme accroupie cachée sous la surface d’un tableau de Pablo Picasso l’année dernière.