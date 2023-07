Autonomous SmartDesk Pro Review : Votre prochain bureau debout ?

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design attrayant mais solide

Bonne plage de réglage en hauteur

Options de personnalisation étendues Les inconvénients Configuration initiale frustrante

Le réglage de la hauteur pourrait être plus intuitif Notre avis Le SmartDesk Pro est un bureau debout élégant et bien construit avec une gamme de hauteurs pour convenir à presque tout le monde. Assurez-vous simplement d’avoir suffisamment de temps pour le configurer.

À partir de 499 $

Autonomous n’est pas l’un des grands noms du marché des bureaux intelligents (dans la mesure où il existe), mais l’entreprise propose deux modèles qui valent la peine d’être considérés.

J’ai testé le SmartDesk Pro plus cher ici, bien que beaucoup de mes réflexions ici s’appliquent également au SmartDesk Core moins cher. Si une plage de hauteur plus petite et une garantie plus courte ne vous dérangent pas, vous serez peut-être satisfait du modèle le moins cher.

Caractéristiques et conception

Alimentation secteur

Plage de hauteur 66,5 – 132 cm

Jusqu’à quatre positions enregistrées

Le SmartDesk Pro est un bureau debout motorisé alimenté par secteur. Donc, si jamais vous voulez ajuster sa hauteur, vous devrez l’avoir branché.

L’avantage est que, contrairement aux bureaux tels que le Bakker Elkhuizen Work & Move, vous n’avez pas besoin de faire d’effort vous-même pour monter ou descendre le bureau : une simple pression sur un bouton fera l’affaire.

Autonome

En comptant le bureau, il peut varier de 66,5 cm à 132 cm de hauteur, ce qui est une gamme assez impressionnante – je mesure 5’11 « , et le bureau va plus bas que je ne peux m’asseoir confortablement et plus haut que je ne pourrais me tenir debout de manière réaliste. Malgré le moteur, il est incroyablement silencieux lors du réglage.

Un petit panneau de commande sur le côté droit vous permet de lever et d’abaisser le bureau, et comprend également quatre boutons pour les paramètres enregistrés personnalisés. Vous pouvez facilement définir des hauteurs assises et debout idéales pour deux personnes différentes.

Le seul inconvénient étrange de ceux-ci est que le simple fait d’appuyer sur le bouton ne déplace pas le bureau au bon endroit – vous devez maintenir le bouton enfoncé tout le temps, puis le moteur s’arrêtera une fois qu’il atteindra la bonne hauteur. C’est un ennui mineur, mais devient vite fastidieux.

Aux États-Unis, le bureau est disponible avec un choix de trois tailles de bureau différentes. Mais ils ne sont pas tous disponibles à l’international : au Royaume-Uni, seule la taille moyenne est disponible à la vente. Il est toujours généreusement dimensionné à 135x74cm, cependant, et s’adapte à ma configuration de travail à double écran.

Autonome

Le plateau est disponible dans une gamme de couleurs unies, de finitions en bois et en bambou, tandis que le cadre en acier est disponible en blanc, noir ou gris. Entre tous ces choix, vous devriez pouvoir obtenir un style qui convient à votre bureau à domicile.

Quelle que soit la finition que vous choisissez, le bureau a un look élégant et moderne. Il bénéficie également de trous de gestion des câbles utiles pour vous aider à tout garder en ordre.

Configuration et qualité de construction

L’installation prend jusqu’à une heure

Instructions peu claires

Si j’ai une plainte majeure, c’est que la configuration du SmartDesk Pro a pris plus de temps, d’efforts et d’outils que je ne l’aurais souhaité.

Il y a pas mal de pièces que vous devez visser, câbler et assembler, et les instructions fournies par la société sont parfois cryptiques.

Le montage du cadre sur le bureau était particulièrement gênant, aucune directive n’étant donnée sur la façon de tout aligner correctement. Cela ne nécessite vraiment que des compétences de bricolage assez basiques, mais c’est un cran au-dessus de votre flatpack Ikea moyen en difficulté.

Une fois assemblé, il est au moins assez solide – enfin, en supposant que vous le fassiez correctement – ​​aidé par les pieds en acier massif et les pieds larges. Il y a une légère oscillation occasionnelle sur le dessus de la table – difficile à éviter complètement – mais jamais le sentiment que les choses pourraient réellement mal tourner.

Autonome

Prix ​​& disponibilité

Aux États-Unis, le SmartDesk Pro commence à 499 $. Cela vous donne le plus petit dessus de table de 66,5 cm x 132 cm, tandis que le modèle régulier de 135 x 74 cm que j’ai testé coûte au moins 599 $. Il existe également une version XL de 179,1 × 76,2 cm à partir de 949 $.

Tous les trois sont disponibles dans la boutique Autonomous.

Les prix dans le reste du monde sont basés sur les conversions à partir du prix américain et varient donc en fonction du taux de change. Au Royaume-Uni, seul le modèle standard est disponible, à partir de 718,80 £ via le magasin autonome.

C’est un prix assez juste compte tenu de tout ce que vous obtenez, mais il existe des bureaux debout plus abordables – y compris le propre SmartDesk Core d’Autonomous – il commence à 399 $ / 538,80 £.

Verdict

L’Autonomous SmartDesk Pro est un bureau solide qui vaut vraiment la peine d’être considéré. Ses options de personnalisation sont une force clé, avec de nombreuses finitions, tailles (si vous êtes aux États-Unis) et hauteurs différentes disponibles.

Quatre hauteurs prédéfinies facilitent le déplacement entre elles, mais devoir maintenir le bouton enfoncé devient rapidement ennuyeux. C’est la seule frustration quotidienne, cependant – après la configuration compliquée, il y a très peu de choses à redire ici.

Si vous recherchez un bureau debout attrayant et polyvalent qui reste solidement construit, le SmartDesk Pro pourrait être fait pour vous. Assurez-vous simplement que c’est le bon bureau autonome pour vous.