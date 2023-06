Autonomiser les musiciens avec un congrès de trois jours à Kelowna

Culture Con arrive à Kelowna du 14 au 16 juillet.

Présentée par 100 Collective, la convention de trois jours vise à responsabiliser les musiciens d’aujourd’hui.

Culture Con mettra en vedette des experts de l’industrie et des leaders d’opinion tout en promouvant l’équité dans l’industrie de la musique.

Plusieurs grands noms participeront à des panels, dont le producteur Chin Injeti, triple lauréat d’un Grammy, l’artiste et mentor Ice Tha One, et l’artiste et graphiste Bdice.

L’événement aura lieu à divers endroits à Kelowna, notamment Vice & Virtue, Redbird Brewing et le Centre d’innovation.

Apprenez-en plus sur Culture Con 2023 ou achetez des billets en visitant 100collective.ca.

