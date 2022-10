AutoNation et Lithia se rallient malgré la théorie de la “destruction de la demande” de Wall Street

“Nous n’avons constaté aucun impact direct sur nos produits. Les prix restent élevés, la demande reste forte pour nos produits, mais nous ne pouvons pas ignorer ce que les autres disent et ce que les autres voient”, a déclaré le directeur financier de GM, Paul Jacobson. journalistes mardi après avoir annoncé de solides résultats au troisième trimestre.

Moteurs généraux et Moteur Ford cette semaine ont également déclaré avoir vu la demande des consommateurs se maintenir au troisième trimestre, mais ont averti qu’ils surveillaient de près les facteurs économiques extérieurs et les inquiétudes quant à tout changement.

Les actions d’AutoNation ont augmenté de 8,2% après que la société ait battu les estimations de Wall Street jeudi. Stocks d’autres tels que Group 1 Automotive et Penske Automobile qui a publié mercredi ses résultats du troisième trimestre ont augmenté de plus de 6 % lors des échanges intrajournaliers de jeudi.

“De toute évidence, une certaine normalisation va se produire et s’est produite”, a déclaré le PDG du groupe 1, Earl Hesterberg, aux investisseurs après que la société ait dépassé les attentes de Wall Street mercredi. “Mais nous n’avons pas de grandes appréhensions pour l’année prochaine… nos activités principales telles que l’après-vente et la vente de véhicules neufs sont en train de rester fortes à court terme.”

Les résultats et les commentaires faisaient suite aux inquiétudes de certains analystes de Wall Street selon lesquelles l’industrie pourrait bientôt passer d’un problème d’approvisionnement en stocks à un manque de demande, ou à une “destruction de la demande”, une situation avec des taux d’intérêt en hausse, une inflation à des niveaux record et des craintes de récession imminentes.

DETROIT – Actions de AutoNation , Groupe 1 Automobile et d’autres concessionnaires automobiles se sont redressés jeudi après de solides bénéfices au troisième trimestre et des perspectives optimistes concernant la demande des consommateurs pour de nouveaux véhicules.

Les constructeurs automobiles et les détaillants pensent qu’ils ont une meilleure compréhension de la demande des consommateurs que jamais auparavant, car les entreprises se sont davantage concentrées sur les commandes de détail individuelles et personnalisées, y compris les réservations des clients, plutôt que sur les personnes qui achètent des véhicules sur les terrains des concessionnaires.

L’industrie est en baisse après des bénéfices records pendant la pandémie de coronavirus et est confrontée à une baisse des prix de gros des voitures d’occasion, à un ralentissement de la hausse des prix des véhicules neufs et à d’autres signes de normalisation générale dans la foulée de la pandémie et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les ventes de véhicules de plusieurs groupes de concessionnaires étaient conformes ou inférieures à celles du troisième trimestre de l’année dernière, ce qui, selon certains, était dû à des problèmes de production persistants.

Les bénéfices bruts moyens par unité, ou GPU, des véhicules d’occasion ont également été nettement inférieurs. Le GPU moyen – une statistique importante pour les investisseurs – pour les véhicules d’occasion a largement diminué à deux chiffres par rapport à l’année précédente, y compris des baisses de plus de 20 % pour le groupe 1 et AutoNation.

Le PDG d’AutoNation, Mike Manley, a déclaré jeudi aux investisseurs qu’il s’attend à “une certaine atténuation des marges alors que nous arrivons au milieu de l’année prochaine”, mais que la demande “restera toujours saine”.

Le groupe 1 a déclaré que ses banques de commandes de véhicules neufs s’élevaient à près de 17 000 unités, ce qui représente un carnet de commandes de six mois sur la base de son rythme de vente en 2022. Cependant, le PDG de Lithia, Brian DeBoer, a déclaré la semaine dernière que si la demande reste forte, la société n’a pas “les arriérés les plus importants que nous avions auparavant”.

Les gains des stocks des concessionnaires jeudi font suite aux commentaires moins optimistes du détaillant de voitures d’occasion CarMax aussi bien que Moteurs Lithia, qui se bat contre AutoNation cette année pour le titre de plus grand revendeur du pays, manquant les attentes de Wall Street en matière de haut et de bas la semaine dernière.

Voici un aperçu de la performance des actions des concessionnaires automobiles jeudi: