Automne 2022 – Section locale de Shaw

Profitez de l’édition numérique de notre magazine Starved Rock Country de l’automne 2022 – avec une couverture de Karen Loftus, la gagnante de notre concours d’affiches de voyage vintage !

Ce numéro comprend des articles sur le nouveau restaurant de Streator (Gaetano’s Vault), des troupes de théâtre locales (Engle Lane, Stage 212, Morris Theatre Guild et Festival 56), un tour d’horizon des événements sur le thème des sorcières d’automne, un aperçu de 7 petits (mais puissants ) des randonnées, un guide pour découvrir les couleurs pittoresques de l’automne, un voyage dans la nouvelle unité de location de glamping de 2nd Hand Ranch & Rescue, des projecteurs sur les artistes Gavin Finefield (Finefield Pottery) et Susan Burton, les finalistes de notre concours d’affiches de voyage vintage 2022, un coup d’œil à la Launch Kitchen de LaSalle, un road trip vinicole automnal et un calendrier des événements à venir!