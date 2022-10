Autocuiseurs – Appareil de cuisson permettant de gagner du temps ou affaire de responsabilité du fait des produits en préparation ? – Section locale de Shaw

Les autocuiseurs ont récemment gagné en popularité en raison de leurs capacités de cuisson qui permettent de gagner du temps. Il est indéniable que les autocuiseurs peuvent être un appareil efficace. En cuisant les aliments sous haute pression, vous pouvez réduire le temps de cuisson jusqu’à 70 %.

Bien que les autocuiseurs puissent être un excellent ajout à n’importe quelle cuisine, ils comportent également une part équitable de risques. L’un des dangers les plus courants associés aux autocuiseurs est la brûlure grave. Si la cuisinière n’est pas ventilée correctement, de la vapeur peut s’accumuler et provoquer une explosion entraînant de graves brûlures pour toute personne à proximité de l’explosion.

Le dispositif de sécurité de décompression est essentiel au processus de conception et de fabrication de cet appareil. Le dispositif de sécurité est censé maintenir le couvercle verrouillé jusqu’à ce que la pression à l’intérieur de l’autocuiseur ait chuté à un niveau sûr. Si le dispositif de sécurité tombe en panne, cela peut entraîner des explosions qui provoquent des brûlures, des échaudures et d’autres blessures.

Des marques telles que Fagor, Presto, Breville TriStar, Nuwave et bien d’autres ont émis des rappels. Les rappels d’autocuiseurs étaient dus au risque de joints et de joints défectueux, de soupapes de sécurité défectueuses et d’une mauvaise évacuation de la vapeur. Malheureusement, les entreprises n’émettent des rappels qu’après que leur produit a causé des blessures ou la mort.

Les erreurs de conception, de fabrication et de commercialisation peuvent toutes entraîner des blessures. Les fabricants doivent s’assurer que des produits sûrs arrivent sur le marché. Par conséquent, lorsqu’un produit mal conçu ou défectueux cause un préjudice à quelqu’un, le fabricant doit en être tenu responsable.

Les blessures causées par l’autocuiseur peuvent être graves, durables et parfois mortelles. Vous ne devriez pas souffrir pour les erreurs de quelqu’un d’autre.

Si un autocuiseur vous a blessé ou a blessé un être cher, il est essentiel de parler avec notre équipe juridique chez Meyers & Flowers, des avocats expérimentés qui peuvent vous aider à comprendre vos options juridiques.

Si un autocuiseur qui explose vous a gravement brûlé, vous ou un membre de votre famille, veuillez nous contacter pour une évaluation gratuite au 815-223-0230.

