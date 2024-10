Autocollants Grimace placés sur les trains de New York avant le premier match éliminatoire à domicile des Mets

Le nouveau fan n°1 des Mets de New York a fait une arrivée bruyante au Citi Field pour le troisième match de leur match NLDS contre les Phillies de Philadelphie mardi.

Grimace, le grand personnage de dessin animé violet créé par McDonald’s, avait son effigie placardée sur certaines des 7 lignes du métro de New York. De plus, une version mascotte de Grimace a sauté dans l’un des wagons de métro en route vers le match de mardi, surprenant des centaines de fans des Mets.

« Grimace ! Grimace ! Grimace ! Grimace ! » Les fans des Mets ont été entendus scander dans une vidéo lorsque la mascotte, qui portait une casquette des Mets, montait dans le train.

Dans une autre vidéo avec Grimace dans le train, les fans des Mets ont scandé « Allons-y, Mets ! » alors qu’ils envahissaient la mascotte. La ligne 7 est la seule ligne de métro de New York qui dessert directement Citi Field.

Grimace est devenu un héros populaire parmi les fans des Mets cette saison. Le personnage de McDonald’s a jeté le premier lancer pour un match des Mets le 12 juin. Ce match a marqué le début d’une séquence de sept victoires consécutives pour une équipe des Mets qui avait une fiche de 28-37 à l’époque, les séries éliminatoires semblant être une possibilité lointaine.

Cette séquence de victoires s’est cependant transformée en quelque chose de plus. New York a continué à bien jouer jusqu’à la fin de la première moitié de la saison et jusqu’en septembre, décrochant une place de wild card lors de son avant-dernier match de saison régulière. Y compris les séries éliminatoires, les Mets ont une fiche de 63-38 depuis que Grimace a lancé le premier lancer.

Alors que les Mets ont surpris le monde du baseball en 2024, leurs fans ont continué à s’accrocher à Grimace tout au long de leur succès depuis juin. Ils ont publié des mèmes célébrant la mascotte unique de McDonald’s. D’autres fois, des fans ont été aperçus portant un costume de Grimace alors qu’ils assistaient à un match des Mets, comme lors de leur défaite dans le deuxième match contre les Phillies.

L’effet Grimace a atteint un nouveau sommet en septembre. Un siège violet a été placé à Citi Field en septembre, sur lequel était inscrit « Grimace » en guise d’ode à la mascotte.

Les Mets ont offert à Grimace son propre siège au Citi Field en septembre. (Photo de Dustin Satloff/Getty Images)

Tout cela a conduit les Mets et McDonald’s à renforcer encore plus leurs relations avant le match de mardi.

« Nous avons vu tellement de conversations sociales où les gens retouchaient l’autocollant du visage de Grimace sur la ligne violette 7 du métro », a déclaré Amanda Mulligan, directrice des médias sociaux de McDonald’s. a déclaré à The Athletic avant le match de mardi. « Et c’était donc parfait que nous puissions apporter un peu de cette saveur Grimace dans les déplacements de tous les fans des Mets, sachant que tout le monde va prendre le train 7 jusqu’à Citi Field. Il pourrait même y avoir une apparition surprise de Grimace lui-même. dans le métro. »

En plus des autocollants Grimace placés sur certains trains sélectionnés, il y avait un train qui avait un emballage Grimace, selon The Athletic.

Maintenant, ils espèrent que « l’effet Grimace » se poursuivra, avec plusieurs fans présents mardi. jeu habillé en costumes de Grimace car ils enracineront les Mets alors qu’ils tentent de prendre une avance de 2-1 dans la série.

