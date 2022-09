Autochtones Ont. la mort d’un homme un rappel du racisme systémique: chef

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une enquête récente sur la mort d’un homme autochtone de 32 ans est un rappel brutal de la lutte en cours pour la justice qui continue d’échapper aux Ojibways des Premières Nations d’Onigaming.

Joshua Kelly est décédé plus tôt ce mois-ci après que les ambulanciers aient garé leur ambulance à la périphérie de la réserve dans le nord de l’Ontario au lieu d’entrer dans la maison pour prodiguer des soins médicaux à l’homme, qui avait perdu connaissance.

Depuis la mort de Kelly le 15 septembre, le chef d’Onigaming, Jeff Copenance, dit qu’il se bat pour obtenir des réponses et rendre des comptes. Premièrement, il veut savoir pourquoi les ambulanciers paramédicaux ont retardé leur intervention. Deuxièmement, Copenance veut des solutions pour aider sa communauté autochtone à faire face au traumatisme continu de l’héritage des pensionnats.

« J’ai vu tant de douleur et de souffrance. Je ne peux pas arrêter de me battre », a déclaré Copenance dans une interview avec CTV News plus tôt cette semaine. Depuis qu’il est devenu chef il y a un an, Copenance dit qu’il a assisté à une douzaine de funérailles de personnes dans la communauté.

De son bureau du conseil de bande, Copenance dit qu’il peut voir la maison où se trouvaient les amis et la famille de Kelly lorsqu’ils ont appelé le 911. Il peut également voir l’endroit où l’ambulance tournait au ralenti sur le bord de la route. Copenance a déclaré qu’il était sorti en voiture et avait personnellement plaidé auprès d’un ambulancier pour sauver la vie de Kelly, mais on lui a dit qu’ils n’entreraient pas sans escorte policière.

“Il m’a dit qu’il avait été (précédemment) attaqué”, a déclaré Copenance mardi. «Je crois que cet ambulancier, qui était blanc, avait peur parce qu’il nous considérait comme moins qu’humains. Cela me terrifie, car c’est à ce moment-là que le racisme systémique devient mortel et terrifiant pour les gens.

KELLY ÉTAIT “ATTENTIVE ET BIEN AIMÉE”

La police du Traité 3 a reçu un appel au 911 au sujet d’un homme qui ne réagissait pas vers 10 h, heure locale, le 15 septembre et a dépêché un policier de son bureau de Kenora, situé à environ une heure de la réserve.

Une photo publiée par un travailleur d’urgence sur les réseaux sociaux montre une ambulance garée sur le bord de la route avec l’horodatage de 10h45 le même jour.

Une cousine avait précédemment déclaré à CTV News qu’elle avait pratiqué la RCR en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, mais qu’elle n’avait pas pu ranimer Kelly.

Copenance dit que Kelly est née et a grandi à Onigaming et qu’elle était “attentionnée et bien-aimée”.

Il a dit que Kelly vérifiait souvent les personnes âgées de la réserve, y compris le père de Copenance.

Kelly laisse dans le deuil sa mère, son beau-père et ses cinq frères et sœurs. Sa nécrologie dit qu’il aimait le plein air et la pêche avec des amis.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a lancé une enquête sur l’incident, mais a refusé de fournir d’autres commentaires. Copenance dit que la communauté veut plus de transparence sur l’enquête provinciale.

« Nous n’avons toujours pas reçu d’informations sur cette enquête. Nous aimerions être impliqués. Je sais que nous avons un certain nombre de témoins — probablement 10 à 20 personnes — qui ont vu ce qui s’est passé. Ils attendaient l’aide (des ambulanciers paramédicaux) », a-t-il dit.

Le Kenora District Services Board (KDSB), qui est responsable de l’intervention paramédicale, examine également l’incident.

« Les ambulanciers paramédicaux de notre région mettent leur vie en danger quotidiennement et se donnent à fond chaque jour où ils se rendent au travail. On leur demande de répondre à une gamme de situations difficiles et émergentes, et l’évaluation des risques est un élément fondamental pour nos ambulanciers paramédicaux afin de s’assurer qu’ils sont en sécurité tout en faisant leur travail », a déclaré le directeur administratif du KDSB, Henry Wall, dans un communiqué de presse publié le 29 septembre. 21.

Après avoir rencontré Copenance la semaine dernière, Wall a reconnu dans le communiqué de presse que la communauté “a désespérément besoin de plus de ressources” et a déclaré que les fournisseurs de services “peuvent faire mieux”.

Jeff Copenance, chef de la Première Nation d’Onigaming. Copenance dit que de nombreuses personnes vivant dans la réserve sont aux prises avec l’héritage des pensionnats et des externats où les enfants autochtones ont été agressés sexuellement et physiquement. Depuis qu’il est devenu chef en 2021, Copenance dit qu’il a assisté à une douzaine de funérailles dans la communauté.

ONIGAMING EN ETAT D’URGENCE DEPUIS 8 ANS

La Première Nation d’Onigaming n’est pas encore sortie de l’état d’urgence déclaré en 2014 après la mort de quatre jeunes par suicide. Copenance a déclaré qu’il craignait que la mort de Kelly ne déclenche davantage de traumatismes, entraînant une augmentation de l’automutilation.

Bon nombre des quelque 600 personnes qui vivent à Onigaming sont des survivants des pensionnats, et Copenance affirme que la communauté n’a pas assez de ressources pour lutter contre les taux élevés de dépendance à l’alcool et aux drogues dans la communauté.

Copenance a noté que la clinique médicale de la réserve a brûlé l’année dernière et n’a pas été reconstruite. Il a dit qu’un centre communautaire est nécessaire qui peut abriter au moins six «lits de crise» pour les jeunes qui ne se sentent pas en sécurité à la maison, ou à utiliser comme «espaces sobres» pour aider les gens à se remettre de la toxicomanie.

Il a également demandé plus de ressources policières pour faire face au problème de drogue de la communauté. Copenance a déclaré qu’il aimerait voir un constable dévoué dans la réserve et l’aide de la police tribale pour expulser les trafiquants de drogue d’Onigaming. Le chef de la police du Traité 3, Kai Liu, n’a pas répondu à la demande de commentaires de CTV News, mais la demande de Copenance serait probablement difficile à réaliser. La force policière ne compte que 96 agents pour patrouiller dans une zone plus grande que toute la province du Nouveau-Brunswick.

Après avoir rencontré des dirigeants communautaires la semaine dernière, le gouvernement fédéral réagit à la crise en finançant des agents de sécurité. Services aux Autochtones Canada fournira à la Première Nation d’Onigaming 50 000 $ pour créer une équipe de premiers secours en matière de bien-être.

Copenance affirme que les agents de sécurité autochtones peuvent être formés pour utiliser la naloxone pour réanimer les personnes qui ont fait une surdose. Ces agents de sécurité peuvent également accompagner les ambulanciers paramédicaux dans les maisons, s’ils arrivent avant la police.

“Si nous ne pouvons pas compter sur les ambulanciers paramédicaux à cause du racisme systémique, alors nous avons besoin de nos propres gens”, a déclaré Copenance.

Il a déclaré que la mort de Joshua Kelly a clairement montré que la protection de la communauté contre l’héritage du colonialisme nécessite des solutions créées par ceux qui comprennent la douleur.