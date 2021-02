LONDRES – Les actions du marché de voitures d’occasion soutenu par SoftBank, Auto1, ont augmenté de 45% jeudi après ses débuts à la bourse de Francfort en Allemagne.

Les actions de la société étaient au prix de 38 euros (45 $) pour l’offre publique initiale, mais elles étaient en hausse d’environ 45% à 55 euros à l’ouverture. Les actions sont tombées à environ 50 euros en milieu de matinée avant de remonter à environ 54 euros vers midi.

Auto1 a levé environ 1,8 milliard d’euros sur les actions nouvellement émises lors de l’introduction en bourse.

La société, âgée de huit ans, dont le siège est à Berlin, permet aux consommateurs et aux concessionnaires automobiles en Europe d’acheter et de vendre des voitures d’occasion sur Internet. Il affirme avoir vendu plus de 615000 voitures et généré 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans 30 pays en 2019.

Le géant japonais de la technologie SoftBank a investi 460 millions d’euros dans Auto1 en janvier 2018, valorisant la société à 2,9 milliards d’euros. SoftBank a pris une participation de 20% dans l’entreprise à l’époque, selon le Financial Times.

Alors qu’Auto1 n’est pas encore rentable, Markus Boser, le directeur financier d’Auto1 Group, a déclaré dans un communiqué avant l’introduction en bourse que la société avait « montré sa voie » vers la rentabilité.

Steve Schlenker, associé directeur de DN Capital, qui a été l’une des premières sociétés de capital-risque à soutenir l’entreprise, a salué le succès de l’introduction en bourse.

«Le parcours d’Auto1 de la start-up berlinoise à l’une des entreprises technologiques les plus appréciées d’Europe démontre la qualité supérieure de l’écosystème allemand, qui a une longue expérience dans la création de sociétés de commerce électronique et de marché exceptionnelles», a-t-il déclaré dans un communiqué.