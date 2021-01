LONDRES – La plateforme allemande de trading de voitures en ligne Auto1 a annoncé mercredi son intention de s’inscrire à la Bourse de Francfort au premier trimestre 2021.

Il vise à lever environ 1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) à partir d’actions nouvellement émises dans le cadre d’une offre publique initiale.

L’entreprise, âgée de huit ans, dont le siège est à Berlin, permet aux consommateurs et aux concessionnaires automobiles en Europe d’acheter et de vendre des voitures d’occasion sur Internet. Il affirme avoir vendu plus de 615000 voitures et généré 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans 30 pays en 2019.

Le géant japonais de la technologie SoftBank a investi 460 millions d’euros dans Auto1 en 2018 en janvier 2018, valorisant l’entreprise à 2,9 milliards d’euros. SoftBank a pris une participation de 20% dans l’entreprise à l’époque, selon le Financial Times.

On ne sait pas quelle sera la valeur du concurrent Auto Trader après l’introduction en bourse, mais des personnes proches du dossier auraient déclaré au Nasdaq que ce chiffre pourrait dépasser 5 milliards d’euros.

« L’introduction en bourse prévue est la prochaine étape logique pour renforcer Auto1 Group en tant que destination en ligne incontournable pour l’achat et la vente de voitures d’occasion en Europe », a déclaré Christian Bertermann, PDG et co-fondateur d’Auto1 Group, dans un communiqué.

Bien qu’Auto1 ne soit pas encore rentable, Markus Boser, directeur financier d’Auto1 Group, a déclaré dans un communiqué que la société avait « démontré sa voie » vers la rentabilité.

« L’introduction en bourse prévue soutiendra les plans de croissance d’AUTO1 Group, y compris l’expansion de notre activité de vente au détail Autohero, qui, selon nous, présente une énorme opportunité que nous pouvons saisir sur la base de notre plateforme existante », a déclaré Boser.