Auto Sleuth : Sentra revient pour 2024 ; Toyota envisage des batteries à semi-conducteurs et plus

La plaque signalétique de la Nissan Sentra revient pour 2024, plus belle que jamais

Les modifications apportées à la Sentra de cinquième génération comprennent une calandre, des phares et des prises d’air avant redessinés, ainsi que de nouvelles conceptions de roues. Il y a aussi des révisions mineures à l’intérieur.

Le quatre cylindres de 2,0 litres de 149 chevaux et la transmission à variation continue sont conservés, mais une nouvelle fonction start-stop signifiera probablement une très légère amélioration de l’économie de carburant en conduite urbaine. Nissan ajoute également plus de technologie de sécurité active standard – qui fait partie de son ensemble Safety Shield 360 – à tous les niveaux de finition.

La Sentra est légèrement plus grande que la Versa. Les deux berlines relativement bon marché semblent voler sous le radar tandis que la Honda Civic et la Toyota Corolla attirent le plus l’attention.

* * * * *

Toyota annonce des batteries à semi-conducteurs offrant jusqu’à 1 440 kilomètres d’autonomie

Le constructeur automobile est perçu comme étant à la traîne dans le développement des véhicules électriques (puisqu’il n’a qu’une seule offre), mais c’est un leader en matière d’hybrides.

N’étant pas étranger aux batteries, il attendait peut-être de développer une technologie qui augmenterait considérablement l’autonomie des véhicules électriques, car la soi-disant anxiété d’autonomie est un obstacle majeur à l’adoption des véhicules électriques.

Toyota annonce qu’il commencera à produire des batteries à semi-conducteurs dans les quatre à cinq prochaines années. Les batteries sont plus légères, moins chères à produire, se chargent plus rapidement et devraient offrir une autonomie de 1 440 kilomètres. C’est une grande nouvelle.

Dans le même temps, Toyota améliorera ses batteries lithium-ion existantes pour fournir des autonomies supérieures à 950 kilomètres d’ici 2026.

* * * * *

La Rolls-Royce Spectre est une deux portes électrique qui partage une plate-forme avec le véhicule utilitaire Cullinan. Il est évalué à 577 chevaux. Il n’y a pas de mot sur la portée. PHOTO : ROLLS-ROYCE

Le coupé Spectre est presque prêt à « Rolls »

Le premier véhicule électrique de Rolls-Royce est en phase de test final, avant le lancement pour l’année modèle 2024. Bien qu’utilisant la même plate-forme que la berline Phantom et le véhicule utilitaire Cullinan, le Spectre fonctionne avec des moteurs électriques avant et arrière ainsi qu’une batterie située sous l’habitacle, délivrant 577 chevaux et 664 livres-pied de couple.

Selon Rolls-Royce, le Spectre est capable d’accélérer à 60 mph (96 km/h) depuis le repos en 4,4 secondes. Compte tenu du poids de 6 500 livres (2 950 kilogrammes) de la voiture, c’est assez rapide. Une suspension adaptative et une direction à quatre roues sont incluses.

Il n’y a pas de mot sur la portée maximale ou les temps de charge estimés. Rolls-Royce a l’intention de convertir toute sa gamme à la propulsion électrique d’ici 2030.

* * * * *

La chaleur extrême, et pas seulement le froid, nuit à l’autonomie des véhicules électriques

Les Canadiens semblent incapables de faire une pause. Il est bien connu que les températures froides peuvent avoir un impact sur l’autonomie des véhicules électriques, mais l’autonomie peut chuter jusqu’à 31 %, selon le véhicule, lorsque les températures dépassent 37 °C (100 °F).

Recurrent, une société d’analyse des batteries et de l’autonomie des véhicules électriques de Seattle, a testé des milliers de véhicules dans des conditions météorologiques variées. La perte d’autonomie n’était pas aussi élevée lorsque les températures chutaient, avec une réduction moyenne de 5 % à 32 °C (90 °F) et de 2,8 % à 26 °C (80 °F).

Pour calculer les températures moyennes, Recurrent a utilisé les données des 17 000 véhicules suivis par l’entreprise, dont 65 modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables tels que les modèles Tesla 3, Y, S et X ; la Chevrolet Bolt EV; Hyundai Kona; Feuille de Nissan ; et pick-up Ford F-150 Lightning et Mustang Mach-E.

Recurrent a constaté que les véhicules Tesla n’étaient pas aussi fortement touchés par les températures extérieures élevées, car les véhicules utilisent des pompes à chaleur pour refroidir l’habitacle, ce qui est plus efficace que la climatisation standard.

* * * * *

La prochaine Cadillac Escalade IQ aura probablement un large tableau de bord numérique similaire à celui de Celestiq, illustré. ILLUSTRATION : CADILLAC

L’Escalade IQ de Cadillac sera bientôt dévoilé

Le troisième véhicule de la gamme électrique de la marque fera ses débuts le 9 août à New York. Le nez et les phares uniques de l’Escalade IQ sont tout ce qui a été montré à la voiture. Le détective s’attend à ce que l’IQ soit équipé de roues de 24 pouces et l’intérieur utilisera probablement une combinaison d’écrans d’information et d’infodivertissement pour le conducteur dans un panneau incurvé grand format.

Il y a fort à parier que la plate-forme, les moteurs et les batteries Ultium de GM – utilisés pour alimenter les véhicules électriques GMC Hummer et Chevrolet Silverado et GMC Sierra – se retrouveront dans l’Escalade IQ. Une portée maximale d’environ 400 miles (640 kilomètres) peut être attendue.

TENDANCE EN HAUSSE

Ford participera au rallye Dakar 2024 : L’événement, qui a lieu en janvier, parcourt essentiellement une boucle géante à travers l’Arabie saoudite. Pour participer, Ford présentera un pick-up Ranger spécialement préparé et équipé d’un V6 turbocompressé de 3,5 litres. La dernière fois que Ford a participé au Dakar, c’était en 2014 avec un Ranger équipé d’un V8 de 5,0 litres.

* * * * *

PHOTO : TOYOTA

La voiture de sport électrique de Toyota : Le PDG de la société, Akio Toyoda, continue de révéler des plans concernant le biplace de taille Supra attendu en 2025. Il a été révélé que le véhicule utiliserait la même plate-forme que la berline électrique Toyota bZ4X, mais avec environ 500 chevaux. Le bZ4x est évalué à 201. Toyoda a depuis mentionné que la nouvelle voiture utilisera une transmission manuelle et produirait de faux sons de régime, tout comme une voiture de sport à essence.

– écrit par Wheelbase Media

