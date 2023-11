Autisme et mémoire : résoudre l’énigme de l’amnésie infantile

Résumé: Des chercheurs ont dévoilé des découvertes révolutionnaires liant l’activation immunitaire maternelle pendant la grossesse à la préservation des souvenirs formés pendant l’enfance, remettant en question notre compréhension de l’amnésie infantile.

Dans un modèle murin, l’inflammation induite pendant la grossesse a altéré le développement du cerveau, protégeant ainsi contre la perte habituelle des souvenirs de la petite enfance.

Cette étude, révélant que les souvenirs de la petite enfance persistent jusqu’à l’âge adulte mais sont généralement inaccessibles, suggère que l’amnésie infantile pourrait résulter d’un déficit de récupération plutôt que d’une perte de mémoire.

Faits marquants:

L’étude suggère un lien biologique entre l’activation immunitaire maternelle et la prévention de l’amnésie infantile. Les engrammes de mémoire de l’enfance peuvent être réactivés à l’âge adulte via des voies neuronales spécifiques, indiquant que les souvenirs sont stockés mais ne sont normalement pas récupérables. La recherche apporte de nouvelles connaissances sur le développement cognitif et la flexibilité de la mémoire, en particulier dans le contexte de l’autisme.

Source: TCD

La plupart d’entre nous se souviennent peu de nos expériences vécues avant l’âge de deux ans. Cette forme de perte de mémoire, appelée « amnésie infantile », fait référence à la perte apparemment complète des souvenirs épisodiques et autobiographiques formés au début de la vie.

L’équipe de recherche du Trinity College de Dublin a étudié comment l’amnésie infantile est affectée par les formes d’autisme.

On sait que la réponse immunitaire maternelle, déclenchée en réponse à une infection pendant la grossesse, contribue à la cause de l’autisme chez l’homme et la souris. Les neuroscientifiques de Trinity rapportent pour la première fois que cet état cérébral altéré empêche également la perte habituelle des souvenirs formés pendant la petite enfance.

En utilisant un modèle murin, l’équipe à l’origine de cette découverte a montré que l’exposition à l’activation immunitaire maternelle, où l’inflammation est artificiellement induite pendant la grossesse en l’absence d’infection afin de modifier le développement cérébral de la progéniture, agit comme une protection contre la perte de mémoire développementale au début de la vie en ayant un impact sur le fonctionnement des cellules de mémoire spécialisées (engrammes) du cerveau.

En outre, l’étude a révélé que les souvenirs normalement oubliés dès l’enfance peuvent être rétablis de façon permanente si les bons engrammes de mémoire sont activés chez les adultes (dans ces expériences, ils ont utilisé une approche « optogénétique », qui utilise la lumière pour déclencher des voies neuronales spécifiques liées aux engrammes de mémoire de l’enfant). intérêt).

Ces résultats impliquent que l’amnésie infantile provient d’un déficit de récupération, car les souvenirs de la petite enfance sont toujours stockés dans le cerveau adulte mais ne sont normalement pas accessibles par le biais d’un rappel naturel.

Le Dr Tomás Ryan, professeur agrégé à l’École de biochimie et d’immunologie de Trinity et au Trinity College Institute of Neuroscience, est l’auteur principal de l’article publié aujourd’hui dans la principale revue internationale, Avancées scientifiques.

Docteur Ryan a souligné l’importance de ces résultats en déclarant:

“L’amnésie infantile est probablement la forme de perte de mémoire la plus répandue et la plus sous-estimée chez les humains et les mammifères. Malgré son importance généralisée, on sait peu de choses sur les conditions biologiques qui sous-tendent cette amnésie et ses effets sur les cellules engrammes qui codent chaque souvenir.

« En tant que société, nous supposons que l’oubli des nourrissons est une réalité inévitable de la vie, c’est pourquoi nous n’y prêtons que peu d’attention. »

« Ces nouvelles découvertes suggèrent que l’activation immunitaire pendant la grossesse entraîne une altération de l’état cérébral qui modifie nos « commutateurs d’oubli » innés, mais réversibles, qui déterminent si l’oubli des souvenirs du nourrisson se produira.

“Cette recherche a des implications significatives pour améliorer notre compréhension de la mémoire et de l’oubli tout au long du développement de l’enfant, ainsi que pour la flexibilité cognitive globale dans le contexte de l’autisme.”

L’auteur principal de l’étude, le Dr Sarah Power, qui a terminé ses recherches de doctorat dans l’équipe du Dr Ryan (maintenant chercheur postdoctoral à l’Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin, en Allemagne), a déclaré :

« Les premières trajectoires de développement de notre cerveau semblent affecter ce dont nous nous souvenons ou oublions au cours de la petite enfance. Nous espérons maintenant étudier plus en détail comment le développement affecte le stockage et la récupération des souvenirs de la petite enfance, ce qui pourrait avoir un certain nombre d’impacts importants d’un point de vue éducatif et médical.

Cette étude marque une étape majeure dans la recherche sur la mémoire développementale en mettant en lumière le lien entre la rétention des souvenirs de la petite enfance et les réponses immunitaires maternelles associées aux troubles du spectre autistique (TSA). Il met également l’accent sur l’adaptabilité de la fonction cérébrale en réponse aux défis environnementaux tout au long du développement embryonnaire et postnatal précoce.

Financement: Cette recherche a été soutenue par la Fondation Jacobs ; Fondation scientifique d’Irlande ; le Conseil européen de la recherche ; Fonds Boehringer Ingelheim ; l’Institut Lister de médecine préventive ; la Fondation de recherche sur le cerveau et le comportement ; et l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR).

À propos de cette actualité de recherche sur l’autisme et la mémoire

Auteur: Thomas Deane

Source: TCD

Contact: Thomas Deane – TCD

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“L’état d’activation immunitaire module l’expression des engrammes du nourrisson tout au long du développement» de Tomas Ryan et al. Avancées scientifiques

Abstrait

L’état d’activation immunitaire module l’expression des engrammes du nourrisson tout au long du développement

L’amnésie infantile est probablement la forme de perte de mémoire la plus répandue chez les mammifères. Nous avons étudié comment les souvenirs sont stockés dans le cerveau tout au long du développement en intégrant la technologie de marquage des engrammes à des modèles murins d’amnésie infantile.

Ici, nous avons découvert un phénomène dans lequel la progéniture masculine dans les modèles d’activation immunitaire maternelle des troubles du spectre autistique ne souffre pas d’amnésie infantile.

L’activation immunitaire maternelle a modifié la taille de l’ensemble des engrammes et la plasticité de la colonne dendritique.

Nous avons sauvé les mêmes souvenirs infantiles apparemment oubliés chez des souris neurotypiques en réactivant optogénétiquement les cellules d’engramme du gyrus denté marquées lors d’expériences complexes pendant la petite enfance.

De plus, nous avons rétabli de manière permanente les souvenirs infantiles perdus en mettant à jour artificiellement l’engramme de la mémoire, démontrant ainsi que l’amnésie infantile est un processus réversible.

Nos résultats suggèrent non seulement que l’amnésie infantile est due à un déficit de récupération réversible de l’expression des engrammes, mais également que l’activation immunitaire au cours du développement module les commutateurs d’oubli innés et réversibles qui déterminent si une amnésie infantile se produira.