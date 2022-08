Authenticité et liberté grâce aux filtres beauté sur les réseaux sociaux

Mais derrière chaque filtre se trouve une personne qui trace des lignes et déplace des formes sur un écran d’ordinateur pour obtenir l’apparence souhaitée. La beauté peut être subjective, et pourtant la société continue de promouvoir des idéaux rigoureux et inaccessibles qui, pour les femmes et les filles, sont disproportionnellement blancs, minces et féminins.

Instagram publie très peu de données sur les filtres, notamment les filtres de beauté. En septembre 2020, Meta a annoncé que plus de 600 millions de personnes avaient essayé au moins une de ses fonctionnalités AR. Le métaverse est un concept beaucoup plus vaste que Meta et d’autres sociétés investissant dans des produits AR et VR. Snap et TikTok capturent un grand nombre d’utilisateurs de filtres, bien que Snap investisse également dans la RA basée sur le lieu. La suite de produits de Meta comprend le casque Oculus et les lunettes intelligentes Ray-Ban, mais elle se concentre sur ce qui a rendu Facebook populaire : le visage.

Les filtres de beauté, en particulier ceux qui modifient radicalement la forme d’un visage et ses traits, sont particulièrement populaires et contestés. Instagram a interdit ces soi-disant effets de déformation d’octobre 2019 à août 2020 en raison de préoccupations concernant leur impact sur la santé mentale. La politique a depuis été mise à jour pour interdire uniquement les filtres qui encouragent la chirurgie plastique. La politique stipule que “le contenu ne doit pas promouvoir l’utilisation ou représenter la vente d’une procédure cosmétique potentiellement dangereuse, conformément à la Normes de la communauté Facebook. Cela inclut les effets qui dépeignent de telles procédures à travers des lignes chirurgicales. Selon une déclaration au MIT Technology Review en avril 2021, cette politique est appliquée par “une combinaison de systèmes humains et automatisés pour examiner les effets au fur et à mesure qu’ils sont soumis pour publication”. Les créateurs m’ont dit, cependant, que les filtres de déformation sont souvent signalés de manière incohérente, et on ne sait pas exactement ce qui encourage l’utilisation de la chirurgie esthétique.

“C’est devenu sensationnel”

Bien que de nombreuses personnes utilisent des filtres de beauté simplement pour s’amuser et se divertir, ces oreilles de chiot sont en fait une grande prouesse technique. Tout d’abord, ils nécessitent une détection de visage, dans laquelle un algorithme interprète les différentes nuances de pixels captés par une caméra pour identifier un visage et ses caractéristiques. Un masque numérique d’un visage standard est ensuite appliqué à l’image du vrai visage et s’ajuste à sa forme, alignant la mâchoire et le nez virtuels du masque sur ceux de la personne. Sur ce masque, des graphismes développés par des codeurs créent les effets vus à l’écran. La technologie de vision par ordinateur de ces dernières années a permis que cela se produise en temps réel et en mouvement.

Spark AR est le kit de développement logiciel d’Instagram, ou SDK, et il permet aux créateurs d’effets de réalité augmentée de créer et de partager plus facilement les filtres de visage qui couvrent le flux Instagram. C’est dans ce profond terrier de lapin de vidéos de démonstration de filtres sur YouTube que j’ai rencontré pour la première fois Florencia Solari, une technologue AR créative et une créatrice bien connue de filtres sur Instagram. Elle m’a montré comment fabriquer un filtre pour le visage qui promettait de repulper et de soulever mes joues et de remplir mes lèvres pour cette forme de visage à la Kardashianesque, améliorée chirurgicalement.

“Trente-deux pour cent des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal.”

“J’ai cet outil de gonflage que je vais appliquer avec symétrie”, a déclaré Solari, “parce que toutes les modifications que j’apporte à ce visage, je veux être symétrique.” J’ai essayé de suivre en faisant glisser le contour de la pommette de mon mannequin numérique vers le haut et vers l’extérieur avec mon curseur. Ensuite, j’ai fait un clic droit sur la carte de sa lèvre inférieure et sélectionné plusieurs fois “Augmenter”, en jouant à Dieu. Bientôt, avec Solari comme guide, j’ai eu un filtre que, bien que bâclé et simple, je pouvais télécharger sur Instagram et libérer dans le monde.

FLORENCIA SOLARI

Solari fait partie d’une nouvelle classe de créateurs AR et VR qui ont fait carrière en maîtrisant cette technologie. Elle a commencé à coder quand elle avait environ neuf ans et a été attirée par la créativité du développement du monde virtuel. Faire ses propres filtres sur Instagram était un passe-temps au début. Mais en 2020, Solari a quitté un emploi à temps plein en tant que développeur AR chez Ulta Beauty pour poursuivre AR en ligne à plein temps en tant que consultant indépendant. Elle a récemment travaillé avec Meta et plusieurs autres grandes marques (qu’elle dit ne pas pouvoir divulguer) pour créer des expériences Web AR de marque, y compris des filtres.

Le tout premier filtre de Solari, appelé “vedette++”, est devenu viral en septembre 2019. “J’ai essayé de faire une interprétation de ce que serait la superstar du futur”, explique Solari. Le filtre applique une brillance irisée légèrement verte sur la peau, qui est lissée sur toute la surface et gonflée sous chaque œil au point qu’on dirait qu’une demi-clémentine a été enfoncée à l’intérieur de chaque joue. Les lèvres doublent de taille et la forme du visage est ajustée de sorte qu’une mâchoire distincte se rétrécit en un petit menton. “C’était une sorte de mélange d’extraterrestre, mais avec un visage qui semblait plein de Botox”, explique Solari. “C’est vraiment devenu sensationnel.”