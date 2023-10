auteur d’un projet de loi californien visant à interdire la discrimination de caste

Par Kanishka Singh

(Reuters) – La sénatrice d’État Aisha Wahab est l’auteur du projet de loi auquel le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto et qui aurait fait de la Californie le premier État américain à interdire explicitement la discrimination de caste.

Wahab avait qualifié le projet de loi de moyen de « protéger les gens contre une forme de discrimination de longue date ».

En opposant son veto au projet de loi, Newsom l’a qualifié d’« inutile », arguant que puisque les lois existantes interdisaient déjà la discrimination fondée sur l’ascendance, une législation distincte n’était pas nécessaire explicitement pour la discrimination de caste.

Wahab a été élue au Sénat de Californie en 2022 et s’est positionnée comme une législatrice qui vise à réduire les inégalités économiques et à renforcer les filets de sécurité pour les personnes âgées, les femmes, les enfants et les familles qui travaillent, selon son site Internet.

Wahab elle-même a été placée dans une famille d’accueil après avoir perdu sa mère et son père très jeune.

Son élection en 2018 au conseil municipal de Hayward a fait de Wahab la première femme afghane-américaine élue à une fonction publique aux États-Unis.

Alors que Wahab a obtenu le soutien de plusieurs groupes de défense des droits de l’homme pour son projet de loi visant à interdire la discrimination de caste et a fait adopter la législation, elle s’est heurtée à une vive opposition de la part de ceux qui estimaient que le projet de loi stigmatiserait une minorité entière – principalement des Sud-Asiatiques et des hindous – aux États-Unis. Le veto de Newsom marque un revers pour elle et pour les militants américains luttant contre la discrimination de caste.

Le système des castes compte parmi les plus anciennes formes de stratification sociale rigide au monde. Il remonte à des milliers d’années et accorde de nombreux privilèges aux castes supérieures mais réprime les castes inférieures. La communauté Dalit se situe à l’échelon le plus bas du système des castes hindoues ; les membres ont été traités comme des « intouchables ». L’Inde a interdit la discrimination de caste il y a plus de 70 ans.

La question est particulièrement importante pour les Américains d’origine indienne et pour les hindous, d’autant plus que de plus en plus d’Indiens et d’autres Sud-Asiatiques ont déménagé aux États-Unis au fil des ans, notamment en Californie et dans la Silicon Valley.

Les lois américaines sur la discrimination interdisent la discrimination fondée sur l’ascendance, mais n’interdisent pas explicitement le casteisme. Le projet de loi de Wahab adopté en Californie et auquel Newsom a opposé son veto a ajouté la caste en tant que classe protégée aux lois anti-discrimination existantes de l’État.

Les militants opposés à la discrimination de caste affirment qu’elle n’est pas différente d’autres formes de discrimination comme le racisme. Les opposants au projet de loi en Californie affirment que, parce que les lois américaines interdisent déjà la discrimination fondée sur l’ascendance, une législation de ce type ne sert qu’à stigmatiser l’ensemble de la communauté à grande échelle.

Wahab, qui a déclaré avoir fait face à des menaces après avoir présenté le projet de loi, y a vu une opportunité d’élargir l’accès au rêve américain.

« Ce projet de loi concerne les droits des travailleurs, les droits des femmes et les droits civils. Ce projet de loi vise à garantir que le rêve américain soit accessible à tous ceux qui le poursuivent », a-t-elle déclaré sur son site Internet à propos du projet de loi.

