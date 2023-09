Auteur de la fin des temps sur l’Antéchrist, les tribulations et la plus grande erreur commise autour du livre de l’Apocalypse

L’expert en prophétie et auteur Jeff Kinley estime que le livre de l’Apocalypse est unique et important car il s’agit du « dernier livre de la Bible » et du dernier mot que Dieu a donné à « son église ».

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN :

Kinley, dont le dernier livre, «La grande finale de Dieu : colère, grâce et gloire dans les derniers jours de la Terre», explore ce sujet, estime que les thèmes de la fin des temps dans l’Apocalypse sont « très critiques » et offrent un aperçu de la nature de Dieu – ce que certains croyants pourraient ne pas réaliser.

« Cela nous parle de la fin des temps, de toute la période de Tribulation, du ciel… de la Seconde Venue, de l’Antéchrist, de nombreuses choses différentes », a-t-il déclaré. « Mais, chose intéressante, la plupart des chrétiens ne réalisent pas que le livre de l’Apocalypse nous révèle réellement qui est Dieu. »

Kinley a également expliqué ce qu’il dit être la plus grande erreur que les gens commettent lorsqu’ils discutent de l’Apocalypse : adopter la croyance que le texte prophétique n’a jamais été censé être compris.

« La plus grande idée fausse à propos de l’Apocalypse est [claim] que personne ne peut le comprendre », a-t-il déclaré. « Si vous y réfléchissez bien, le mot « révélation » signifie « révéler », donc cela n’a pas de sens que Dieu écrive un livre, l’appelle la Révélation de Jésus-Christ, puis l’intègre dans un code indéchiffrable que personne ne peut comprendre. peut comprendre. »

Kinley a poursuivi: « Je pense que cela peut être compris si vous le lisez simplement dans son sens simple. »

Regardez l’expert en prophétie expliquer :

Kinley a déclaré que certains chrétiens s’éloignent d’une telle lecture en raison du langage et des symboles apocalyptiques qu’ils contiennent, se retrouvant confus par le langage du premier siècle et se déconnectant simplement.

Il a rappelé les prophéties de l’Ancien Testament pour établir un parallèle important avec la façon dont il pense que les chrétiens devraient considérer les Écritures eschatologiques du Nouveau Testament.

« Quand vous regardez toutes les prophéties de l’Ancien Testament concernant la première venue du Christ, elles se sont toutes accomplies littéralement et précisément telles qu’elles ont été écrites dans l’Ancien Testament », a déclaré Kinley. « Maintenant, alors que nous regardons les prophéties du Nouveau Testament concernant la seconde venue de Jésus, l’enlèvement… de la fin des temps, nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse également celles-ci littéralement et exactement comme prophétisées. »

Kinley a déclaré que les événements décrits dans l’Apocalypse ne semblent pas s’être déroulés à un autre moment de l’histoire, ce qui signifie qu’ils ne sont pas encore, à son avis, encore réalisés.

Et tandis que certains pourraient considérer la théologie de la fin des temps comme pointant vers des épreuves terrifiantes, Kinley pense qu’il y a un autre aspect souvent négligé : l’eschatologie et le Livre de l’Apocalypse devraient apporter aux gens l’espoir autour de la réconciliation par Dieu de Sa création et de la création du Royaume du Seigneur sur Terre.

Il a déclaré que les images présentées indiquent aux lecteurs : « Dieu est en charge de l’univers, que tout va bien, que quoi que Jean voie dans le reste de l’Apocalypse, sachez simplement que Dieu dit : « J’ai ceci. »

En fin de compte, Kinley a déclaré que l’Apocalypse indique clairement que ce nouveau royaume s’accompagne de l’expulsion du mal.

«C’est ce que nous prions chaque fois que nous prions le Notre Père : ‘Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel’», a-t-il déclaré. « Et il y a là de l’espoir – l’espoir de savoir que Christ va éliminer le mal, éliminer l’injustice, l’injustice, toutes les choses que nous désirons tous. Jésus va réaliser cela, et cela nous donne un grand espoir. .»

Kinley a dit qu’il espérait «La grande finale de Dieu» aidera les lecteurs à apprendre à connaître Dieu plus intimement – » d’une manière et d’une profondeur qu’ils n’ont jamais connues auparavant grâce au Livre de l’Apocalypse. «

*** Alors que le nombre de voix confrontées à la censure des grandes technologies continue d’augmenter, veuillez vous inscrire pour La newsletter quotidienne de Faithwire et téléchargez l’application CBN News pour rester au courant des dernières nouvelles d’un point de vue typiquement chrétien.***