Auteur-compositeur pour Carrie Underwood, d’autres stars, sur son secret pour faire un tube

NASHVILLE –

Si vous écrivez une chanson country numéro un, de nos jours, elle peut valoir un million de dollars. Si vous l’écrivez avec deux co-auteurs, alors ce million est découpé en plus petites parties. Mais c’est quand même un bon morceau de monnaie – assez pour aider à acheter une belle maison à Nashville.

L’auteur-compositeur canadien Gordie Sampson est originaire du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et vit à Nashville depuis 17 ans. Il a co-écrit quelques-unes de ces chansons numéro un et une multitude de succès parmi les 10 meilleurs.

Des chansons telles que Jesus, Take the Wheel (Carrie Underwood), Just a Dream (Underwood), Knockin’ Boots (Luke Bryan), Storm Warning (Hunter Hayes) et God, Your Mama and Me (Florida Georgia Line feat. The Backstreet Boys ).

Même les non-hits sont remarquables par la qualité des gens qui les ont enregistrés. Willie Nelson, Martina McBride, Bon Jovi, Faith Hill et Keith Urban. Ai-je mentionné Willie Nelson ?

La rumeur veut que beaucoup d’auteurs-compositeurs de Nashville s’épuisent après cinq ans. Mais Gordie produit des succès depuis près de deux décennies. Alors comment fait-il ?

Il a une théorie.

“Je n’ai pas écrit une chanson par moi-même depuis au moins 20 ans”, déclare Gordie de son studio d’arrière-cour à Nashville. “Vous commencez à écrire avec deux ou trois autres personnes et cela devient exponentiellement génial parce que vous avez cet objectif commun. Si c’est une chanson à succès, nous pouvons peut-être nourrir nos familles pendant quelques années.

Gordie dit que lorsque vous trouvez un super petit groupe d’auteurs-compositeurs, de bonnes choses se produisent si vous “acceptez tous de sucer”. Cela signifie que vous convenez que vous pouvez suggérer n’importe quoi – même si cela semble stupide – et que personne ne vous abattra. Vous essayez tous de transformer n’importe quoi en quelque chose de stellaire.

“Pour dix choses que je dis, neuf d’entre elles sont — je vais avoir l’air d’un idiot”, dit-il. “Et l’un d’eux aura raison.”

Billboard Magazine écrivain Tom Roland soupçonne que la collaboration est la clé de la longévité de Sampson.

“Historiquement, les gens écrivaient par eux-mêmes”, dit-il depuis son domicile de Nashville. “Marty Robbins écrirait El Paso par lui-même ou Tom T Hall – probablement toutes les chansons qu’il a écrites – qu’il a écrites par lui-même.”

« Mais maintenant… la plupart du temps, les chansons sont écrites par trois personnes et c’est une sorte de nombre magique. Si vous pouvez faire en sorte que trois personnes se rapportent toutes à un sujet… vous avez de bien meilleures chances que si une personne avait une idée qui leur était vraiment personnelle.

Après que Gordie ait remporté un Grammy Award en 2007, le calibre des écrivains avec lesquels il pouvait régulièrement travailler a augmenté. Des auteurs-compositeurs tels que Hillary Lindsey et Troy Verges, qui ont une pile de Grammys, de succès numéro un et même de nominations aux Oscars.

L’auteur-compositeur-interprète et hitmaker Hunter Hayes a une théorie sur la façon dont Gordie élève les chansons en tubes.

« Gordie est l’un des gars les plus cool avec qui travailler, car il n’y a pas de mauvaises idées », déclare Hayes depuis son studio à Los Angeles. “C’est une chose tellement sacrée dans une salle d’écriture et une chose tellement rare où rien n’est fermé. Rien n’est ri. C’est comme un environnement sûr.

“Tout ce que nous avons essayé est devenu quelque chose”, déclare Hayes. “Il n’y avait pas, ‘eh bien, c’est une mauvaise idée – nous ne devrions pas faire ça. Ce n’est pas un succès. C’était faire de l’art à partir d’un endroit tellement pur et émotionnel.

Gordie a également un talent pour écrire d’un point de vue unique – celui qui semble lui venir naturellement, bien qu’il soit un homme : il écrit beaucoup de chansons pour les femmes et de manière convaincante. Ou du moins c’est ce que pense Carrie Underwood.

“J’écoute une démo que quelqu’un m’envoie qui est écrite pour une femme et je me dis : ‘Ceci a été écrit par un homme'”, dit-elle depuis sa maison de Nashville. “C’est assez facile à dire parce qu’une femme ne parlerait pas de cette façon.”

« Cela n’a jamais été un problème avec aucune des chansons que j’ai enregistrées et dont Gordie était l’auteur, dit Underwood. “C’est définitivement une compétence d’observation : être capable de se mettre dans la tête de quelqu’un d’autre et de réfléchir à la façon dont une femme pourrait dire des choses.”

« Je ne sais pas d’où ça vient. Je pense juste que j’écris mieux avec les filles », déclare Gordie. “Si je devais deviner, je veux dire, je suis un mec, alors les chansons sur les mecs m’ennuient. J’en suis déjà un. Je pense que les filles pensent différemment. Artistiquement, ils ont une recette d’intelligence différente lorsqu’il s’agit de composer de la musique. C’est juste plus fascinant pour moi.

Miley Cyrus, LeAnn Rimes, Serena Ryder – elles ont toutes enregistré des co-écritures de Gordie. Auteur musical, Tom Roland pense que la capacité d’écrire avec une voix de femme donne à Gordie un avantage pour capter l’intérêt des artistes féminines.

“Les femmes sont meilleures que les hommes pour être vulnérables”, dit-il. “Quand Gordie a tenté sa chance avec le sujet, j’ai l’impression que les chanteuses vont souvent être très réceptives à ceux-là simplement parce que c’est plus dans leur nature.”

Gordie écrit environ 120 chansons par an. Au moins 10 % d’entre eux sont enregistrés par un artiste, ce qui est un très bon ratio. Surtout quand on sait qu’il les écrit en moins de dix mois. Gordie insiste toujours pour prendre deux mois de congé en été. Deux mois pour rentrer au Cap-Breton et passer du temps avec sa famille et ses amis près de sa résidence d’été sur le lac Bras D’or.

Il dit qu’il ne travaille généralement pas pendant ces deux mois, mais il est intéressant de noter qu’une grande partie de la matière première des chansons provient de cette période d’arrêt. C’est là qu’il a la chance d’écouter les commérages, les histoires et les vrais drames qu’il entend lors de fêtes, sur des bateaux dans les files d’attente des pharmacies.

Il est logique que les endroits où vous êtes le plus susceptible d’entendre de la musique soient les mêmes endroits où il trouve beaucoup de ses idées.

