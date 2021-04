Le vaccin Covid-19 de la société anglo-suédoise a été mis à disposition pour tous les groupes d’âge de plus de 18 ans en Bavière, Berlin, Mecklembourg-Poméranie occidentale et Saxe. Une consultation avec un médecin est nécessaire avant de se faire vacciner pour discuter des risques encourus. On craint que le vaccin puisse provoquer une coagulation sanguine, donc ailleurs en Allemagne, il n’est administré qu’aux personnes de plus de 60 ans, pour lesquelles Covid-19 présente un risque plus élevé.

Après avoir annoncé jeudi l’annulation du risque de priorité stricte, des responsables à Berlin ont déclaré qu’ils étaient «réagir à la situation épidémiologique actuelle avec cette décision. »

« Au cours de la vague d’infection actuelle, il est important de faire vacciner autant de personnes que possible, dès que possible», A déclaré le sénateur de la santé de Berlin, Dilek Kalayci. Elle a admis que le déménagement était en cours malgré le vaccin « nécessitant beaucoup d’éducation. »

Plus tôt cette semaine, les autorités sanitaires du Mecklembourg-Poméranie occidentale ont également déclaré qu’elles levaient les restrictions de priorité d’âge fixées par la commission centrale allemande de vaccination, afin de ne pas gaspiller les doses d’AstraZeneca.

De même, en Bavière et en Saxe, tous les adultes peuvent avoir le jab AstraZeneca.

L’UE a certifié plusieurs vaccins fabriqués en Occident, notamment BioNTech / Pfizer, Moderna et AstraZeneca, pour utilisation. Ce dernier a été critiqué par les responsables de l’UE à la fois sur les retards d’approvisionnement qui ont ralenti les campagnes de vaccination et les risques médicaux potentiels du vaccin, qui ont conduit à l’introduction de restrictions d’âge. Cette semaine, l’UE a annoncé qu’elle n’avait pas l’intention d’acheter davantage de vaccin Covid-19 d’AstraZeneca.

