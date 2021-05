Autant prendre un Google Home Max pour 150 $

le Google Home Max est toujours mon haut-parleur préféré de Google avec son son massif, son look loufoque et son assistant rapide. J’en ai une paire dans mon salon que j’utilise souvent et que j’apprécie vraiment comme la plaque tournante de l’intelligence de notre espace de vie.

C’est dommage qu’il ait été interrompu, mais je comprends aussi parce que le haut-parleur était stupidement cher et assez vieux. Heureusement, certains détaillants trouvent du stock dans leur arrière-boutique et les mettent en vente à des prix vraiment intéressants.

Pour le moment, A4C vend le Google Home Max avec un code de réduction de 25% qui fait baisser son prix à 149,97 $. Puisque ce haut-parleur a commencé à 400 $ et a gardé ce prix élevé pendant la majeure partie de sa vie, je dirais que c’est une très bonne affaire.

Pour obtenir le meilleur haut-parleur de Google à ce prix, cliquez sur ce lien ci-dessous et utilisez le code « SLICK25 » à la caisse pour bénéficier de 25% de réduction et de la livraison gratuite.