Autant en emporte ? Cristiano Ronaldo « dit à ses coéquipiers de la Juventus qu’il veut partir cet été » – rapports

Le joueur de 36 ans, qui fera sa 174e apparition pour le Portugal aux Championnats d’Europe de cet été, a montré peu de signes de ralentissement au cours de ses années vintage, marquant 101 buts en seulement 133 apparitions depuis qu’il a rejoint la Juventus du Real Madrid en 2018 – mais son équipe a échoué dans sa tentative de remporter un dixième Scudetto consécutif lorsque le vieux garçon de la Juve, Antonio Conte, a mené son rival Inter Milan à son 19e titre de Serie A ce mois-ci.

Ronaldo est sous contrat avec la Juventus jusqu’à l’été 2022, ce qui signifie que la prochaine fenêtre de transfert représente probablement la dernière chance du club de commander des frais de transfert importants pour son actif précieux – et selon les rapports, la Juventus pourrait être réglée avant une proposition reconstruire pour la saison prochaine.

Selon un rapport de l’Italien Il Messaggero, Ronaldo a déclaré à ses coéquipiers de la Juve qu’il quitterait probablement le club dans les prochains mois – des spéculations suggérant que ses anciens clubs Manchester United et Sporting Lisbon sont à la recherche de sa signature.

Le Real Madrid sans entraîneur aurait indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à poursuivre une offre, selon le rapport.

La disponibilité potentielle de Ronaldo prépare un été de recrutement intéressant pour la liste des clubs d’élite européens.

De nombreux rapports en ligne indiquent que Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku et Erling Haaland – quatre des buteurs les plus fiables du football européen – pourraient également être disponibles dans les mois à venir, suggérant qu’un changement radical pourrait être en magasin parmi les lignes avant de plusieurs des plus grands clubs du continent.

Ailleurs, on pourrait imaginer que Ronaldo correspond au profil de joueur que le Paris Saint-Germain poursuivrait activement alors qu’il continue d’aspirer à un trophée de la Ligue des champions.

Selon Calciomercato, le finaliste de Ligue 1 et United ont tous deux pris contact avec l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, et semblent actuellement partager la pole position pour signer Ronaldo.

Cependant, les demandes de salaire de Ronaldo pourraient être un point de friction potentiel pour United, qui offrirait presque certainement à son ancienne star un salaire nettement inférieur au salaire annoncé de 31 millions d’euros (37,8 millions de dollars) dont il bénéficie à Turin – bien que cela puisse être moins préoccupation pour le PSG riche en liquidités.

Les rapports de jeudi indiquent que Manchester United est sur le point d’offrir au patron Ole Gunnar Solskjaer un nouvel accord de trois ans et un coffre de guerre de transfert avec lequel renforcer son équipe avant un nouvel assaut contre la Premier League et la Ligue des champions l’année prochaine.

Et Ronaldo correspond parfaitement au profil du vainqueur né et du buteur naturel qui pourrait aider United à combler l’écart avec ses rivaux, les nouveaux champions de Premier League Manchester City.