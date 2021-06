Australotitan cooperensis : un squelette de dinosaure surnommé Cooper appartient à une espèce nouvellement découverte, selon les experts

Pendant plus de 15 ans, des experts du Queensland Museum et du Musée d’histoire naturelle d’Eromanga, ainsi que d’autres paléontologues, géologues et une foule de bénévoles, ont travaillé pour identifier les découvertes et confirmer qu’il s’agissait bien d’une espèce unique. Cela impliquait un travail minutieux d’excavation des restes fragiles, puis de retrait du gros rocher où les ossements avaient été ensevelis.