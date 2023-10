Australiens contre Lanka : qui goûtera à sa première victoire aujourd’hui ? | Actualités sur le cricket

Lucknow : Jusqu’à présent, rien ne va bien pour l’équipe du Sri Lanka dans cette Coupe du monde, et il en va de même pour l’Australie.

Le Sri Lanka a connu des défaites lors de ses deux premiers matches et a également perdu son capitaine Dasun Shanaka suite à une blessure.

Ils seront dirigés par le vice-capitaine Kusal Mendis et espèrent qu’un changement de direction entraînera également un changement de fortune.

L’Australie a elle aussi connu son pire départ de son histoire. Lorsque les deux équipes naissantes s’affronteront au stade Ekana lundi, elles se battront toutes deux pour leur première victoire dans le tournoi.

Les quintuples champions occupent la neuvième place du classement des 10 équipes avec un taux de course net épouvantable (-1,846), tandis que les Lankais sont 7e au classement avec un NRR de -1,161.

Le pitch relancé laisse espérer que le concours sera intéressant.

Lors de son match d’ouverture, le Sri Lanka a été écrasé par Proteas, qui a décroché un total record en Coupe du monde. Lors de leur deuxième match, Lanka a affiché un impressionnant 344/9 à Hyderabad, mais le frappeur pakistanais de premier ordre Abdullah Shafique et le frappeur-gardien de guichet Mohammad Rizwan ont poursuivi la cible.

Le frappeur du gardien de guichet du Sri Lanka, Kusal Perera, a connu un mauvais départ. Leur frappeur de premier ordre, Panthum Nissanka, n’a pas non plus bien fait lors du premier match contre l’Afrique du Sud, bien qu’il ait marqué un demi-siècle contre le Pakistan.

L’attaque de bowling relativement inexpérimentée du Sri Lanka a concédé un total de 775 points lors de ses deux premiers matches.

L’Australie fera également de son mieux pour éviter sa troisième défaite consécutive. Josh Hazlewood a remporté trois guichets lors du match d’ouverture contre l’Inde (Rohit Sharma, Virat Kohli et Shreyas Iyer), mais contre Proteas, il n’a pu revendiquer que le guichet de Heinrich Klaasen.

Le joueur polyvalent australien Marcus Stoinis n’a pas encore été en mesure de capitaliser sur son expérience de jeu au stade Ekana.

Le capitaine australien Pat Cummins a déclaré : « Le guichet est difficile à lire. Parfois, il semble plat et finit par tourner. Il suffit parfois de s’adapter à la volée.

Pendant ce temps, le ciel restera nuageux et la température la plus élevée avoisinera les 32 degrés Celsius. Selon le département météorologique, la pluie est peu probable lundi.

Équipes :

Australie : Pat Cummins (c), Steve Smith, Alex Carey, Josh Inglis, Sean Abbott, Ashton Agar, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Mitch Marsh, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, David Warner, Adam Zampa, Mitchell Starc.

Sri Lanka : Kusal Mendis (c), Kusal Perera, Pathum Nissanka, Lahiru Kumara, Dimuth Karunaratne, Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalage, Kasun Rajitha, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Dushan Hemantha, Chamika Karunaratné.

Le match commence à 14 heures.