Australie vs Thaïlande, Philippines une victoire loin des quarts

Les Philippines d’Alen Stajcic décrocheront leur place en quarts de finale de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC Inde 2022 en battant l’Indonésie lors de leur dernier affrontement dans le groupe B au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex à Pune jeudi. L’Australie ayant consolidé sa place en tête du classement, les Philippines sont deuxièmes avec trois points – devant la Thaïlande sur le critère des tête-à-tête, tandis que l’Indonésie n’a pas encore inscrit de point.

Les Philippines ont ouvert leur campagne de Coupe d’Asie féminine de l’AFC avec une impressionnante victoire 1-0 sur leurs rivales d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande, lors de la première journée. Contre l’Australie, les Philippines ont tenu bon pendant 45 minutes avant d’encaisser quatre buts – une performance qui a valu les louanges de Stajcic.

Le courage montré contre l’Australie est ce que Stajcic attend de ses joueurs lorsqu’ils affronteront l’Indonésie et le tacticien australien pense que ses joueurs sont inspirés pour réussir.

« Nous avons eu quelques blessures (contre l’Australie). Nos deux premières gardiennes étaient toutes les deux blessées, Kristina Guillou, que nous n’avons pu rattraper qu’un peu sur la fin. Elle a eu un petit problème et n’a pas pu passer tout le match.

«Ce sont quelques joueurs clés et nous avons également des problèmes de COVID. Nous n’étions pas au complet, ce qui montre à quel point la performance était impressionnante.

« Les joueurs de l’équipe veulent changer le jeu à la maison. Ils veulent être une source d’inspiration pour la prochaine génération et ils en ont souvent parlé. »

« Elles sont à l’avant-garde maintenant, et elles sont sur le point de pouvoir le faire (se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA) mais il y a beaucoup de travail à faire entre maintenant et les qualifications.

« J’espère que nous pourrons donner aux Philippines et à tous les joueurs de chez eux – jeunes garçons et jeunes filles – de l’inspiration et espérer qu’ils pourront jouer aux Coupes du Monde de la FIFA à l’avenir. »

L’Indonésie, qui participe au tournoi après 33 ans d’absence, a connu une courbe d’apprentissage abrupte lors de sa défaite 18-0 contre l’Australie lors de la première journée, l’équipe de Rudy Eka Priyambada subissant ensuite une défaite 4-0 contre la Thaïlande.

Compte tenu de l’inexpérience de l’Indonésie, Priyambada pense qu’il y a de la place pour son équipe en développement, en particulier avec un certain nombre d’entre eux âgés de moins de 23 ans.

« Nous avons beaucoup appris au cours de ces deux derniers matchs, la défaite contre l’Australie et la Thaïlande a mis en évidence des faiblesses et des points à améliorer dans notre jeu », a déclaré Priyambada. « Les joueurs n’étaient pas à l’aise avec le ballon et cela s’est vu. Nous avons besoin de plus expérience de match.

«Nous avons quelques joueurs des U18 et des U23 qui bénéficient d’une très grande visibilité grâce à ce tournoi. Je pense que c’est une étape positive vers la construction d’une équipe indonésienne solide pour l’avenir. »

« La plupart des joueurs philippins ont l’expérience de jouer aux États-Unis et j’espère que mes joueurs pourront les affronter. Nous venons de revenir dans cette compétition après 33 ans d’absence et nous n’avons pas eu beaucoup de matches amicaux internationaux.

« Donc, l’expérience de jouer dans la Coupe d’Asie féminine de l’AFC est très importante pour elles et je donnerai la chance aux autres joueuses de jouer contre les Philippines. »

AUSTRALIE vs THAÏLANDE

La place de l’Australie en quart de finale est assurée, mais l’entraîneur-chef Tony Gustavsson a mis en garde contre une baisse de ses standards lors du dernier affrontement du Groupe B contre la Thaïlande jeudi.

Que les Matildas soient l’une des huit équipes à se qualifier est certain, mais ils ont besoin d’au moins un point contre Chaba Kaew pour être sûrs d’avancer en tant que vainqueurs de groupe, tandis que l’équation plus compliquée des huitièmes de finale des Thaïlandais sera également résolue à Mumbai Football. Arène.

L’équipe de Gustavsson n’a fait aucun prisonnier depuis son arrivée à Mumbai, accumulant 22 buts sans réponse lors de victoires contre l’Indonésie et les Philippines, et honorant sa réputation de prétendant au titre.

Les co-organisateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ont aligné des formations de départ exceptionnellement solides lors de leurs matches de phase de groupes, avec des stars comme Sam Kerr, Ellie Carpenter et Steph Catley titulaires à chaque fois.

Gustavsson a fait allusion à des changements possibles pour le troisième et dernier match de son équipe à Mumbai, mais a déclaré qu’il n’y aurait pas de répit quant à la façon dont ils aborderaient le match lui-même.

« Nous allons traiter ce match de la même manière que nous l’avons fait avec ces deux-là », a-t-il révélé. « Cela signifie que nous avons deux objectifs principaux pour la phase de groupes.

« L’un était de gagner le groupe, et le deuxième était de sortir du groupe avec autant de joueurs que possible disponibles et de culminer physiquement et mentalement avant les séries éliminatoires. »

« Maintenant, nous avons obtenu une place dans les séries éliminatoires. Nous avons presque assuré la première place (dans le groupe). Une égalité lors du dernier match garantirait cela. Nous allons le faire d’une manière qui nous assure d’avoir autant de joueurs que possible disponibles pour le quart de finale, mais aussi en pointe.

« Nous prenons ce tournoi très au sérieux et chaque match compte. Je pense que tout le monde l’a vu maintenant avec les deux alignements et ce que nous avons fait lors des deux premiers matchs. »

Le chemin de l’Australie pour remporter le groupe – et réserver une date de quart de finale avec le Japon ou la République de Corée – est clair, mais la position de la Thaïlande dans la course à la phase à élimination directe est beaucoup plus compliquée.

Les Thaïlandais sont à égalité de points avec les Philippines après une victoire 4-0 inspirée par Kanyana Chatthabutr contre l’Indonésie lundi, mais la défaite qu’ils ont subie contre l’équipe d’Alen Stajcic lors de la première journée signifie qu’ils occupent toujours la troisième place du classement du groupe.

Pour terminer deuxième, et réserver une place directe dans les huit derniers, la Thaïlande devra certainement éviter la défaite contre l’Australie, mais elle exigera probablement aussi une faveur de l’Indonésie contre les Philippines, tandis qu’une troisième place lui donnerait également une chance. de progresser, à condition qu’ils ne perdent pas lourdement face aux Australiens en forme.

L’entraîneur-chef Miyo Okamoto est conscient que la Thaïlande ne peut contrôler son propre match que jeudi, et la patronne japonaise a déclaré que son équipe poursuivrait les trois points.

« Comme nous nous sommes toujours préparés à gagner un match, nous ferons de même pour le match contre l’Australie », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que nous n’aurons pas autant d’occasions contre l’Australie, mais nous devons améliorer la qualité. dans les chances que nous pourrions rencontrer contre eux. »

L’Australie a remporté une victoire 6-0 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, lors des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais leur dernière rencontre de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC était beaucoup plus proche, les Matildas avançant aux tirs au but après un passionnant match nul 2-2 en demi-finale. à Amman en 2018.

