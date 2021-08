Australie vs. États-Unis – Rapport de match de football – 5 août 2021

L’équipe nationale féminine des États-Unis a battu l’Australie 4-3 pour remporter le match pour la médaille de bronze olympique jeudi, Megan Rapinoe et Carli Lloyd ayant toutes deux marqué des doublés.

Ce fut une soirée record pour Lloyd, qui est devenu le meilleur buteur de l’USWNT dans l’histoire des Jeux olympiques avec 10 buts et sa deuxième joueuse la plus capée de tous les temps, après Kristine Lilly, avec 312 apparitions.

Sam Kerr est également devenue la meilleure buteuse de tous les temps des Matildas avec sa frappe en première mi-temps, tandis que Caitlin Foord a ajouté une deuxième pour l’Australie.

Emily Gielnik a marqué dans les derniers instants du match pour mettre en place une finition tendue.

Le thriller de sept buts a été une différence marquée par rapport au match de phase de groupes entre les deux, qui s’est terminé 0-0.

Rapinoe – qui a déclaré au cours de la semaine qu’elle était « vidée » de ne pas concourir pour la médaille d’or – a ouvert le score après huit minutes avec un but Olimpico.

Kerr en a retiré un pour ramener le niveau de jeu à 17 minutes. Foord a trouvé la star de Chelsea dans beaucoup d’espace, et bien que la gardienne de l’USWNT Adrianna Franch ait touché le ballon, ce n’était pas suffisant car il a glissé sous elle et dans le but.

Le match précédent entre les deux équipes s’était terminé 0-0. Atsushi Tomura/Getty Images

Rapinoe a ajouté son deuxième but à la 21e minute après que la défenseure australienne Alanna Kennedy n’a pas réussi à dégager le ballon dans la surface et l’a plutôt remis directement à Rapinoe, qui a parfaitement volé le ballon dans le fond des filets de Teagan Micah.

Lloyd a marqué son premier but à la fin de la première mi-temps avec une passe décisive de Lindsey Horan et a complété son doublé à la 51e minute après une autre erreur de Kennedy.

Il semblait que l’USWNT allait dominer pour le reste de la seconde mi-temps, mais Foord s’est dirigé vers l’Australie à la 54e minute après un centre de Kyah Simon pour garder l’équipe de Vlatko Andonovski sur ses gardes.

Lloyd aurait pu réussir un tour du chapeau à 20 minutes de la fin du match mais a été déclaré hors-jeu, la 10e fois que l’USWNT a été trouvé hors-jeu dans ce tournoi.

Le superbe but de Gielnik à la 89e minute a donné aux Matildas une dernière chance d’égaliser, mais ils n’ont pas réussi à égaliser.