Australie vs Antilles: les hôtes terminent le balayage de la série de tests après une énorme victoire de 419 points à Adélaïde | Nouvelles du cricket

L’Australie a terminé un balayage de la série sur les Antilles avec une victoire dominante de 419 points lors du deuxième test jour-nuit à Adélaïde.

Poursuivant un objectif de victoire sans espoir de 497 à l’Anneau d’Adélaïde, la défaite des Antilles n’était qu’une question de temps après avoir commencé l’avant-dernière journée sur un précaire 38-4.

L’Australie a mis 90 minutes pour terminer les formalités et une victoire 2-0 en série, avec Michael Neser (3-22) et Mitchell Starc (3-29) partageant cinq des six derniers guichets des Antilles, alors que les touristes n’ont été éjectés que pour 77.

Image:

Mitchell Starc impressionné par l’Australie pour aider à conclure les manches des Antilles





Le 17 de Tagenarine Chanderpaul était le score le plus élevé d’un frappeur antillais dans leur triste tableau de bord, tandis que Scott Boland était le choix de l’attaque australienne après que sa jeune fille à trois guichets l’ait laissé avec des chiffres de 3-16.

“De gros partenariats nous ont mis en place, et les quilleurs ont été splendides alors que nous continuons d’être invaincus dans les tests de ballon rose”, a déclaré le capitaine australien Steve Smith, faisant référence à leur fiche de 11-0 dans les tests jour-nuit.

Smith a fait l’éloge de ses frappeurs, en particulier Marnus Labuschagne, dont les trois scores de plus de 100 en quatre manches lui ont valu le prix du joueur de la série.

Image:

Marnus Labuschagne a fait des siècles dans les deux victoires du test australien dans la série





“Il travaille incroyablement fort devant les filets”, a déclaré Smith. “Il est très adaptable aux situations. Aucune raison pour qu’il ne continue pas.”

L’éclatement à trois guichets de Boland samedi avait mis l’Australie au bord d’une victoire massive et Starc a éliminé Devon Thomas et Jason Holder dans les 30 premières minutes dimanche, exposant la queue des Antilles.

Neser a renvoyé Roston Chase et Joshua Da Silva dans le même match et a retiré Marquino Mindley pour sceller la victoire de l’Australie avec cinq séances à perdre, avec le spinner Nathan Lyon jouant au bowling Alzarri Joseph entre les deux pour réclamer son 450e guichet de test lors de son 112e match.

Image:

Marquino Mindley a été le dernier guichet à tomber pour les Antilles





Alex Carey a organisé une masterclass de gardien de guichet pour les hôtes, réalisant trois superbes prises pour accélérer l’effondrement des Antilles, tandis que Travis Head a reçu le prix du joueur du match pour son meilleur 175 en carrière dans les premières manches.

“Un deuxième match décevant à coup sûr”, a déclaré le capitaine des Antilles Kraigg Brathwaite. “Nous avons montré du combat lors du premier test. Nous avons perdu quelques gars sur blessure mais n’avons pas bien joué. Nous devons apprendre de leurs frappeurs à propos du départ et comment leurs quilleurs ont joué dans leurs champs.”

L’Australie jouera ensuite une série de trois tests à domicile contre l’Afrique du Sud, commençant à Brisbane samedi, avant d’autres tests à Melbourne le lendemain de Noël et à Sydney le 4 janvier.