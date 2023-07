Australie v République d’Irlande : Groupe B de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

Directement avec quelques nouvelles de dernière heure, et c’est le scénario apocalyptique pour l’Australie. Le capitaine, buteur et force motrice Sam Kerr ne jouera pas ce soir, ni lors de la deuxième journée après s’être blessé au mollet. Plus à venir.

À la recherche de l’intangible, la semaine dernière, le personnel de l’arrière-boutique de Matildas a amené Cathy Freeman au camp. La sensation des Jeux olympiques de Sydney 2000 ne sait que trop bien comment réussir avec le poids des attentes d’une nation sur ses épaules, et a accepté de rencontrer les Matildas pour partager sa sagesse. « C’est juste une course folle et sauvage », a déclaré Freeman aux joueurs. « Vous écrivez vos noms dans l’histoire, mesdames. »

il y a 19 mois 04h49 ​​HAE Préambule Jonathan Howcroft

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en direct de l’Australie contre la République d’Irlande depuis le Sydney’s Stadium Australia. Le coup d’envoi de ce match d’ouverture du groupe B de la Coupe du monde est donné à 20 heures.

C’est le plus grand moment de l’histoire du football en Australie, au début d’un mois qui pourrait voir une telle déclaration remplacée à plusieurs reprises.

C’est un moment vers lequel l’Australie se prépare depuis 2019 et le début du processus de candidature du pays hôte. Pendant cette période, l’équipe nationale féminine a poursuivi son inexorable montée en popularité. Les Matildas sont maintenant dans la conversation pour L’équipe d’Australie et des joueurs vedettes comme Sam Kerr sont devenus des noms familiers.

La foule s’accumule devant l’ouverture des portes à 18 heures. pic.twitter.com/WOjNifWpqE – Jack Rogue (@jacksongs) 20 juillet 2023

Kerr prétend être la plus grande footballeuse de la planète et la majorité de ses coéquipières jouent pour les meilleurs clubs dans les ligues les plus exigeantes. Les Matilda ont peut-être fait leurs preuves dans les relations publiques et les partenariats de marque, mais des performances élevées sont une condition préalable.

Pendant une période après la nomination de l’entraîneur Tony Gustavsson en 2020, ce n’était pas le cas. Mais les plans à long terme du Suédois semblent se concrétiser avec un timing parfait. Les victoires cette année contre l’Angleterre et la France témoignent du potentiel de l’Australie à être plus que de simples hôtes gracieux. Classé dixième au monde par la FIFA, dans sa forme actuelle, il mérite un coup de pouce dans l’échelle, puis ajoute le confort de la maison et un soutien passionné au cours des prochaines semaines et le profil d’un véritable concurrent émerge.

En revanche, les ambitions de l’Irlande sont plus limitées. Tirés au sort dans un groupe aux côtés des hôtes du tournoi, ainsi que des médaillés d’or olympiques du Canada, se qualifier pour la phase à élimination directe sera un petit miracle. Mais, lors de ses débuts, il y aura néanmoins beaucoup à retenir de l’expérience de la Coupe du monde, notamment le frisson d’une soirée d’ouverture pleine dans le stade qui a accueilli les Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Je serai de retour avec des nouvelles de l'équipe et des idées des deux camps sous peu.