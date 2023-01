Australie v Afrique du Sud: troisième test, troisième jour – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 36 s 18h50 HNE Weatherwall de Tony Greig : nous avons des périodes de pluie déluge suivies de périodes de pluie plus légère. Clair-obscur.



il y a 2 m 18h49 HNE Simon Sive écrit. “Quels sont les risques que le test de cricket sud-africain suive une trajectoire similaire (bien que moins prononcée) à celle de Zim à la fin des années 90?” Pas si extrême, je pense, étant donné qu’au moins l’Afrique du Sud n’est pas dirigée par un dictateur. Il y a de la corruption en Afrique du Sud, et le CSA avait jusqu’à récemment une bande d’escrocs à des postes de pouvoir. Mais les pires ont finalement été évincés, il y a une surveillance gouvernementale substantielle et il y a au moins de bonnes chances que des gens de cricket décents puissent l’emporter sur l’influence des intéressés. Très différent de la façon dont le régime de Mugabe était souvent activement hostile au cricket, alors que ses amis voulaient toujours le contrôler et s’emparer des revenus entrants de la CPI. Pour le moment, CSA essaie simplement de récupérer les dommages financiers de ces années et de rester solvable. Le test de cricket n’est pas la priorité car ce n’est pas une source de revenus pour eux, étant donné le manque relatif de foules et la faible valeur des droits de diffusion en Afrique du Sud. Mais cela ne signifie pas qu’il sera entièrement supprimé. Je pense qu’il y a trop de fierté dans le cricket de ce pays pour cela. L’Afrique du Sud avait une excellente équipe de frappeurs de tous les temps jusqu’à il y a quelques années. Ils en ont un très pauvre en ce moment. Mais ces choses peuvent bouger par cycles.



il y a 10 m 18h41 HNE “Intéressé par vos réflexions sur la perspective d’un match nul”, écrit Tom Ruggles. « Le temps semble raisonnable après aujourd’hui, mais il ne semble pas que nous aurons beaucoup de jeu cet après-midi. En supposant que l’Australie en ait mis quelques autres plus tard cet après-midi, puis déclare, si, comme d’habitude, l’Afrique du Sud perd quelques guichets rapides, pensez-vous qu’ils commenceront à envisager un match nul s’ils ne l’ont pas déjà fait ? Pourrions-nous voir un exemple rare d’Australie imposant une suite ? » Absolument. La raison pour laquelle l’Australie (et la plupart des équipes) n’applique pas le suivi est que ce n’est généralement pas nécessaire. Si vous devez jouer plus de cinq sessions environ à la fin du jeu, vos quilleurs seront cuits et vous ne gagnerez donc probablement pas de toute façon. Par conséquent, battez quelques séances dans la troisième manche pour leur donner un repos en premier. De plus, les tests n’ont plus de jours de repos, ce qui tenait compte de l’ère de suivi à l’ancienne, et il y a généralement un autre test à quelques jours, où il y avait de longues pauses. C’est exactement le scénario où une équipe moderne imposerait le suivi. Dernier match de la série, rien immédiatement après, et si cette journée est annulée, ils devront jouer consécutivement pour avoir un chemin vers une victoire. Cela incite l’Afrique du Sud à savoir qu’elle n’a besoin que d’une bonne manche sur deux et qu’elle peut tenir l’autre équipe à distance.



il y a 22 mois 18h29 HNE Ric Finlay revient sur son rythme signature. Dates des lavages de Sydney :

2, 5, 6, 7, 7, 10 janvier

2, 3, 4, 7, 11, 13, 25, 26, 26, 28, 29, 29 février

1er et 3 mars

12, 15, 16, 18, 18 décembre –Ric Finlay (@RicFinlay) 5 janvier 2023



il y a 32 mois 18h19 HNE Vraiment l’arroser au SCG maintenant. Même si la pluie se dissipe, il y aura beaucoup de temps de nettoyage. Ma participation au tirage au sort est… 14 heures, heure locale, au plus tôt. Environ quatre heures à partir de maintenant.



il y a 34 mois 18h17 HNE « Merci pour les mises à jour tout au long de la journée ! » écrit Tim Linsell. Mon plaisir, bavarder sous la pluie est un délice. “Pouvez-vous entendre clairement les Richies depuis la tribune de presse ? Assis à côté d’eux hier et leur chant n’était pas très clair, même pour ceux de la baie voisine. Si je peux être tout à fait honnête, je n’ai jamais trouvé leur chant très clair, même depuis la tribune. La seule chanson dont je me souvienne était Hark the Herald Angels Sing, Mitchell Starc the New-Ball King. Ce que j’ai trouvé très bon au niveau des paroles. Mais c’était au test féminin à North Sydney Oval, et il y avait plus de chanteuses, donc ça a aidé à l’intelligibilité. Je n’ai pas entendu les Richies hier, mais la tribune de presse ici est au plus haut niveau et assez loin de la réalité. Décalage symbolique entre les médias et le peuple. J’ai vu beaucoup de Richies chaque fois que je me promenais sur le sol ou à l’extérieur, ce que j’aime faire plusieurs fois par jour.



il y a 44 mois 18.07 HNE A qui les chaussures ?! Un rappel pour vérifier vos seins sur @McGrathFdn Journée Jane McGrath @7Cricket #AusvSA pic.twitter.com/07xogc5cmX – Alison Mitchell (@AlisonMitchell) 5 janvier 2023



il y a 46 mois 18.05 HNE En ce qui concerne les départs de joueurs, il y a des gros titres absurdes sur Steve Smith ce matin parce qu’on lui a demandé combien de temps il continuerait, et il a dit qu’il n’était pas sûr, il jouerait aussi longtemps qu’il en profiterait. Non-réponse à une non-question. Mais il y a la question de savoir dans quelle mesure l’Australie peut échelonner les sorties de Warner, Khawaja, Smith. Ce dernier est un peu plus jeune, 33 ans sur les 36 des autres. Mais s’ils sont tous allés à moins d’un an d’intervalle, cela signifie remplacer la moitié du bâton en peu de temps. Ils sont toujours dans une bien meilleure position qu’ils ne l’étaient lors des suspensions au papier de verre, avec Labuschagne, Head et Carey qui arrivent tous avec la batte, et Green semble aussi prometteur que lui.



il y a 48 mois 18.03 HNE “La plupart du temps, je vous envoie des e-mails pour vous divertir et vous amuser”, écrit Murray Henman. Sois béni. “J’espère que Khawaja obtiendra son doublé aujourd’hui, mais l’été de test de cricket ici a été plutôt décevant. Pour fournir une certaine activité mentale, pouvez-vous peut-être essayer de prédire quand les membres les plus âgés de notre équipe prendront leur retraite et qui pourrait les remplacer ? » Tout d’abord, décevant, oui. D’après mon expérience, il existe deux types d’étés australiens. Premièrement, la plupart du temps, l’Australie bat tout le monde et ceux d’entre nous qui regardent se plaignent du manque de cricket compétitif. Deuxièmement, de temps en temps, quelqu’un bat l’Australie, puis tout le monde ici perd la tête avec une colère brûlante et exige un examen complet et une restructuration du cricket australien.



il y a 52 min 17h58 HNE Le radar suggère qu’il y a de l’air clair après ce système de pluie, mais le système est grand. Il vient de l’océan, se déplaçant vers le nord-ouest, mais il lui faudra au moins deux heures pour passer. Peut-être plus. Je ne suis pas un… météo… lecture… mec.



il y a 54 mois 17h57 HNE Il y a un petit mouvement sur la ligne de démarcation… pourquoi Jim Maxwell est-il là-bas en train de faire une présentation à Usman Khawaja. Oh! C’est la Médaille McGilvray. C’est le prix de l’émission ABC pour le joueur test de l’année. Ils distribuent cela au test de Sydney chaque année. Donc, agréable de voir Jim là-bas devant les caméras plutôt que le microphone. Et tant mieux, ils l’ont fait, car peu de temps après, la pluie devient beaucoup plus forte.



