Australie v Afrique du Sud: troisième test, quatrième jour – en direct

il y a 24 mois 18.03 HNE

Ce que j’ai préféré hier, c’est que j’ai eu une conversation avec Glenn McGrath et certains des membres de sa fondation et des membres de sa famille en fin de journée, et ils étaient tous si optimistes malgré la pluie. Quoi qu’il en soit, leur collecte de fonds s’est très bien déroulée, alors qu’il y a quelques années, la structure du style de collecte de fonds aurait signifié que l’effort avait été durement touché. Plus de pouvoir à tous, ils font une grande chose.