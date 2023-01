Australie v Afrique du Sud: troisième test, deuxième jour – en direct

il y a 1 m 18h14 HNE Et nous partons pour la pluie. Une lumière arrosant le sol, mais qui sait ce qui viendra après cela.



il y a 2 m 18h13 HNE 50e : Australie 148-2 (Khawaja 55, Smith 0) Bonne ligne et longueur de Rabada, testant Smith au sommet de la souche. Et c’est curieux, Smith se déplace sur ses moignons à chaque balle. Il avait retiré cela de son jeu au début de l’année, du Sri Lanka à la série West Indies, et avait bien fait, mais maintenant il recommence et tente même de tirer sur une balle qui n’est pas assez courte. , et a de la chance de le manquer. Pas de course à partir du dessus.



il y a 5 m 18h10 HNE Il y a eu un dévoilement au SCG ce matin. L’un des grands noms de l’Australie, capturé dans son suivi. Le terrain de cricket de Sydney abrite la première sculpture au monde d’une joueuse de cricket, avec Belinda Clark immortalisée en bronze à l’entrée du site. 📃 https://t.co/2kVtNT74nV pic.twitter.com/Z1ZBylnK9s – Terrain de cricket de Sydney (@scg) 4 janvier 2023



il y a 6 mois 18h10 HNE 49e : Australie 148-2 (Khawaja 55, Smith 0) Anrich Nortje de l’autre côté, bras droit autour du guichet de Khawaja. Deux glissades et un ravin, alors qu’il s’incline deux fois sur les souches extérieures et centrales, faisant jouer Khawaja vers l’avant. Un plus court sur le côté de la jambe, clipse le coussinet de cuisse et l’appel de Verreyne pour une prise derrière le guichet n’est soutenu par personne d’autre. Nortje en obtient un pour balancer une touche, Khawaja coupant en partie le tir défensif. Je soupçonne que c’est le plan de jeu avec cette ligne autour du guichet – éloignez-le et trouvez un avantage. Pas de course à partir du dessus.



il y a 10 mois 18.05 HNE 48e : Australie 148-2 (Khawaja 55, Smith 0) Ont été absents. Khawaja pousse un simple rapidement. Steve Smith arrive enfin à affronter son premier ballon, après avoir été refusé par les conditions hier soir. Kagiso Rabada avec le Kookaburra, et il commence plutôt bien, se redressant et demandant à Smith de traverser les souches pour se défendre. Photographie : Cameron Spencer/Getty Images

Mis à jour à 18h14 HNE

il y a 16 mois 17h59 HNE Simon Harmer était à l’écran et a été interrogé sur sa prise hier – il était diplomate, a déclaré qu’il était sûr de l’avoir pris proprement, mais le troisième arbitre n’avait que des outils limités pour travailler. Et un e-mail d’Aditya à ce sujet, en particulier le fait que le signal doux sur le terrain ne lie plus la décision du troisième arbitre. Il n’y a donc pas de décision d’annulation, le troisième arbitre prend sa propre nouvelle décision. Le signal doux est vraiment une gueule de bois cérémonielle, quelque chose de vestigial, comme l’appendice. “J’ai appris les nouveaux changements hier. Compte tenu de cela, cela dépend maintenant d’avoir des angles de caméra et des rediffusions décents, et je ne suis pas un expert, mais il ne semblait pas y avoir d’angle de caméra zoomé sur cette prise qui soit concluant. Le seul qui était concluant était celui de face avec zoom arrière. Je crois fermement qu’il ne sert à rien de zoomer sur ces captures, tout semble tellement pixélisé et flou quand ils font ça. Il n’y a certainement pas de moyen parfait de prendre ces décisions. Il faut juste qu’il y ait de la cohérence. Soit tout ce qui a l’air un peu incertain ou touche un brin d’herbe n’est pas sorti, soit nous appliquons une intelligence de cricket générale qui dit que si un receveur a les doigts sous la balle, alors il l’attrape, qu’il y ait ou non une brosse accidentelle avec le sol dans le même mouvement. Je pense que vous pourriez plaider en faveur de l’une ou l’autre interprétation, mais cela ne peut pas être un mélange des deux. Vous pouvez envoyer un e-mail à geoff.lemon@theguardian.com à propos de tout ce qui vous passionne au cours de la journée. Twitter était inégal hier, mais @GeoffLemonSport pourrait fonctionner aujourd’hui.



il y a 28 mois 17h48 HNE Matthew Renshaw courait pendant les échauffements, il semble donc se sentir bien. Quelques guichets rapides et il sera au milieu. Je dois dire qu’il a eu une carrière de test intéressante jusqu’à présent. En tant qu’enfant après la purge de l’équipe en 2016, ayant ses propres purges tout en battant en Inde 2017, hors du côté après le Bangladesh, s’est rendu à Johannesburg juste après une finale du Shield lorsque les suspensions de papier de verre ont atterri, en raison de rester dans l’équipe en Dubaï 2018 mais a subi une commotion cérébrale lors d’un échauffement sur le terrain, a dû attendre jusqu’à maintenant tout en effectuant de nombreuses courses nationales, puis a été rappelé le jour où il est devenu covid. Né sous un signe étrange.



il y a 33 mois 17h43 HNE L’Australie est allée comme une commande de steak prudente hier – bien moyen. Marnus Labuschagne et Usman Khawaja ont fait des demi-siècles. Khawaja est toujours là. 147 pour 2 est un bon début. L’Afrique du Sud pourrait encore y revenir si elle peut en obtenir quelques-uns tôt et appliquer de la pression, en particulier avec un spin étant donné que le terrain a tourné hier. Beaucoup de gauchers dans l’ordre australien, et nous n’avons pas encore vu comment la situation covid de Renshaw a évolué. Pour plus de détails sur hier, voici notre reportage. L’Australie en tête alors que la météo arrête de jouer le premier jour du troisième test avec l’Afrique du Sud Lire la suite